Verlag Heilbronn: Der Katalog 2020 ist da

Wir machen Bücher für Menschen auf dem inneren Weg: Interreligiöse Spiritualität, Meditation, Mystik, Universaler Sufismus

Der Verlag Heilbronn publiziert Schriften, die geprägt sind von Interreligiöser Toleranz. Das Portfolio umfasst Meditation, Mystik, Meisterschaft des inneren und äußeren Lebens, Musik und Kosmische Harmonie im Kontext des Universalen Sufismus jenseits religiöser Dogmen. Die Publikationen sind größtenteils Veröffentlichungen der Lehren des Musikers und Religionsgelehrten Hazrat Inayat Khan sowie Bücher von seinen Nachfolgern und dem Genre verwandten Autorinnen und Autoren.

Die Bücher sind Wegweiser zu Selbstverwirklichung und Gotteserkenntnis. Sie geben Antworten und Lösungsansätze für das tägliche Leben und die persönliche spirituelle Praxis.

Gesamtausgabe von Hazrat Inayat Khan

Derzeit arbeiten wir an der Herausgabe der 13-bändigen Jubiläums-Edition von Hazrat Inayat Khan. Band 1 und 2 sind bereit erschienen, Band 3 wird 2020 herauskommen.

Die Werke von Inayat Khan zählen zu den großen spirituellen Schätzen dieser Welt. Sie sind tief verwurzelt in der Tradition der Sufis und im Geist der Einheit der Weltreligionen und Weisheitslehren der Menschheit. Inayat Khans Lehren sind heutzutage immer noch genauso wirkungsvoll und aussagekräftig wie vor einem Jahrhundert, als er sie zuerst vermittelt hat. In Zeiten rapiden globalen Wandels gibt diese Weisheit der moralischen und spirituellen Kultur Orientierung und Halt.

Band 1: Das innere Leben

Band 2: Die Mystik des Klangs

Gemeinütziger Verein Buch und Mystik e. V.

Für die Finanzierung der Übersetzungen dieser Gesamtausgabe sind Spenden und Fördergelder nötig. Der Verein Buch und Mystik e. V. hat sich dies zur Aufgabe gemacht.

Mehr Informationen: www.buchundmystik.de

Katalog 2020 | Verlag Heilbronn, 24 Seiten | Katalog hier anfordern

Der Verlag Heilbronn ist der Verlag für anspruchsvolle spirituelle Literatur: Mystik, Meditation, Interreligiöse Spiritualität und Universaler Sufismus. Die dort verlegten Bücher vermitteln tiefes spirituelles Wissen und begleiten auf dem Weg der Herzöffnung und Gotteserkenntnis. Jenseits religiöser Dogmen sind die Bücher des Verlages Hilfe für das tägliche Leben und die persönliche meditative Praxis.

Im Zentrum der Verlagsarbeit steht die Botschaft des großen indischen Sufimystikers Hazrat Inayat Khan. Er wurde 1882 in der indischen Stadt Baroda geboren. Schon in jungen Jahren wurde ihm der Titel “Tansen”, bedeutendster lebender Musiker Indiens, verliehen. Seine Lehre ist eine Botschaft von Liebe, Harmonie und Schönheit.

Rezensionsexemplare können Sie auf unserer Homepage:

www.verlag-heilbronn.de/presse anfordern.

Firmenkontakt

Verlag Heilbronn

Josef Ries

Kaiser-Heinrich-Straße 37

82398 Polling

0881 9275351

0881 9275352

info@verlag-heilbronn.de

https://www.verlag-heilbronn.de

Pressekontakt

Verlag Heilbronn, Redaktion und Marketing

Josef Ries

Kaiser-Heinrich-Straße 37

82398 Polling

0881 9275351

josef.ries@verlag-heilbronn.de

https://www.verlag-heilbronn.de/presse

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.