Verkaufsexperte in nur 7 Minuten zu werden

Das Sales Webinar von Dieter Menyhart

Steinach im Mai 2021 – Neue Impulse von Nabenhauer Consulting mit Sales Webinar. Im Sales Webinar erfahren die Teilnehmer, wie sie Verkaufsexperte in nur 7 Minuten werden kĂśnnen. Sie bekommen im Sales Webinar alles, was Sie benĂśtigen, um mit einer 7-Minuten-Methode zum Verkaufsprofi zu werden und damit im Verkauf richtig durchzustarten. Mehr Ăźber das Gratis Sales Webinar erfahren: https://nabenhauer-consulting.com/sales-webinar/

Vertreter des Online Marketings und auch die Öffentlichkeit kennen die Nabenhauer Consulting als einen renommierten Dienstleistungsanbieter. Mit neuen Ideen stärkt Nabenhauer Consulting seit Jahren schon das Kerngeschäft. Im Webinar “Sales Webinar” werden die Teilnehmer das nĂśtige Wissen erlangen, um Neukunden via Social Media an Land zu ziehen. Im Sales Webinar zeigt Dieter Menyhart eine einfache LĂśsung, wie man in 7 Minuten zum Top-Verkaufsprofi werden. Mehr Ăźber das Gratis Sales Webinar erfahren: https://nabenhauer-consulting.com/sales-webinar/

Die Vorteile des Sales Webinars liegen auf der Hand: die Teilnehmer bekommen alles, was sie benÜtigen, um mit der 7 Minuten Methode zum Verkaufsprofi zu werden und damit im Verkauf richtig durchzustarten. Sie erhalten die 7 Eigenschaften eines Spitzenverkäufers,

3 Hammertechniken- und Tipps und zwar nicht aus der Theorie, sondern direkt von echten Entscheidern, die im Webinar 3 Geheimnisse preisgeben, wie sie geknackt werden kĂśnnen! Die Teilnehmer erhalten auch das E-Book “10 Tipps fĂźr die telefonische Kaltakquise” geschenkt.

Nabenhauer Consulting stärkt damit seine Position und kann seine Marktanteile weiter festigen. Die Produkte von Nabenhauer Consulting behaupten sich im Markt. Und das nach Meinung vieler Experten selbstverständlich zu Recht. Die Firma wurde 2010 gegrßndet und hat sich rasch zu einem innovativen Anbieter von Vertrieb- und Marketing-Produkten entwickelt.

Nabenhauer Consulting entstand aus der Vision von GrĂźnder Robert Nabenhauer und beschreitet neue Wege in der Beratung. Im Fokus steht die Beratung von Unternehmen, die sich mit umfassenden Konzepten und neuen Wegen fĂźr ihren unternehmerischen Erfolg auseinander setzen wollen. Robert Nabenhauer hat sich bereits vielfach als erfolgreicher Buchautor und Unternehmer einen Namen gemacht.

