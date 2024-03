Verkaufsautomaten erobern den Norden. Zwei FIrmen ein gemeinsames Ziel

Rhauderfehn, 22. März 2024 – Die Automatenrevolution im Norden Deutschlands nimmt Fahrt auf, und zwei dynamische Pioniere, Tobias Ganske und Florian Tepasse, stehen an der Spitze dieser Bewegung. In einem exklusiven Interview gewähren sie tiefe Einblicke in ihre Expansionsstrategien und das facettenreiche Angebot ihrer Automaten.

Tobias Ganske ist ein Wegbereiter dieser Bewegung. Vor 15 Monaten eröffnete er seinen ersten Automatenkiosk in Rhauderfehn am Bahnhof 1, gefolgt von einem weiteren Outdoor-Kiosk in Ostrhauderfeh. Aktuell plant er die Eröffnung von sechs weiteren Automaten direkt neben Mc Donald’s in Friesoythe und ein weiterer im Ärztehaus Bösel. Ganske hat darüber hinaus Ambitionen für weitere Expansionen in Städten wie Augustfehn und Moormerland.

Florian Tepasse, der zunächst ausschließlich im Outdoor-Segment tätig war, hat kürzlich seine erste Indoorkiosk-Filiale in Esterwegen eröffnet. Seine Expansionspläne sehen die Eröffnung weiterer Standorte in Papenburg, Dörpen und anderen Städten vor. Neben bereits etablierten Standorten, wie dem gegenüber der BBS Papenburg und am Sportplatz in Flachsmeer, plant er weitere in der gesamten Region.

Was die Angebote der Automaten von Ganske und Tepasse auszeichnet, ist ihre Vielfalt. Neben den klassischen Kioskprodukten bieten sie eine breite Palette internationaler Spezialitäten an. Von exotischen Snacks wie Takis bis hin zu erfrischenden Getränken wie asiatischer Fanta – ihr Sortiment spiegelt die Vielfalt der globalen Esskultur wider. Das Besondere: Die Produktauswahl wird wöchentlich aktualisiert und durch neue Trendartikel ergänzt. Zudem sind beide stolz auf ihr umfangreiches Angebot an Einweg-Shishas, das seinesgleichen sucht.

Florian Tepasse betont: „Unser Sortiment an Einweg-Shishas ist einfach unübertroffen. Wir bieten eine enorme Auswahl an verschiedenen Geschmacksrichtungen und Marken. Von traditionellen Aromen bis hin zu aufregenden neuen Mischungen – unsere Kunden finden bei uns immer das Passende. Sogar spezielle Editionen und exklusive Importe sind Teil unseres Angebots.“

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist ihre strenge Einhaltung von Altersbeschränkungen. Trotz des Automatenverkaufs wird bei jedem Kauf eine Alterskontrolle durchgeführt, um sicherzustellen, dass bestimmte Produkte nur an Personen über 18 Jahren verkauft werden.

Beide Unternehmer betonen ihre starken Werte in Bezug auf Jugendschutz und ethischen Verkauf. Sie distanzieren sich von Praktiken anderer Automatenbetreiber, die Produkte ohne Alterskontrolle anbieten, und setzen stattdessen auf Verantwortungsbewusstsein und Integrität.

Ganske fügt hinzu: „Ein weiterer Aspekt, der uns von anderen abhebt, ist unsere Fähigkeit, schnell auf Trends zu reagieren. Wenn ein Produkt im Supermarkt landet, ist es bei uns möglicherweise schon längst out. Wir halten unser Sortiment ständig frisch und auf dem neuesten Stand, um unseren Kunden stets die aufregendsten und angesagtesten Produkte bieten zu können.“

Obwohl sie einst als Konkurrenten begannen, sind Ganske und Tepasse heute enge Freunde und unterstützen sich gegenseitig in ihren unternehmerischen Bestrebungen. Sie gehen sogar gemeinsam Einkaufen, um ihre Produkte noch kostengünstiger anbieten zu können.

Die Erfolgsgeschichte von Tobias Ganske und Florian Tepasse ist ein inspirierendes Beispiel für die Möglichkeiten gemeinsamer Kooperation und Innovation in der Automatenbranche.

Für weitere Informationen und Standortupdates besuchen Sie bitte die Websites von Tobias Ganske und Florian Tepasse oder folgen Sie ihnen auf ihren Social-Media-Plattformen. Fehntjer_Automatenkiosk oder Speedysnack_Esterwegen

Adressen von Tobias Ganske’s Automatenstandorten:

Am Bahnhof 1, Rhauderfehn

Standort in Ostrhauderfeh (direkt an der Mühle Idafehn )

Standort in Friesoythe (neben MC Donalds )

Ärztehaus Bösel

Weitere Standorte in Augustfehn und Moormerland sind geplant

Adressen von Florian Tepasse’s Automatenstandorten:

Gegenüber der BBS Papenburg: Borkumer Str., Papenburg

Hauptkanal links, Papenburg

Ringstraße, Burlage

VfL Viktoria Flachsmeer, Zu den Plätzen, Flachsmeer

Idafehn-Süd 2A, Ostrhauderfehn

Clemenswerth 2, Esterwegen

Großwolder Str. 25, Westoverledingen

Hauptstraße 103, Dörpen

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.