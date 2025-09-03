verkaufen.de: Das neue Vergleichsportal

verkaufen.de: Vergleichsportal für den Verkauf gebrauchter Elektronik

Braunschweig, 2. September 2025 – In Deutschlands Schubladen schlummert ein gigantisches Potenzial an wiederverwertbaren Ressourcen – genauer gesagt: 195 Millionen alte Handys, die laut einer aktuellen Bitkom-Umfrage ungenutzt herumliegen.

Mit dem neuen Vergleichsportal verkaufen.de kann gebrauchte Elektronik nun schnell und einfach zum besten Preis verkauft werden. Das Vergleichsportal des Braunschweiger Start-ups bietet derzeit die größte Übersicht der Ankaufpreise für Smartphones, Tablets und weiterer Elektronik im deutschsprachigen Internet.

Mit dem Ansatz eines Vergleichsportals macht verkaufen.de den Verkauf gebrauchter Technik nicht nur einfacher, sondern spricht auch Zielgruppen an, für die der Verkauf bisher zu unübersichtlich und intransparent war.

Wenn der US-Konzern Apple in wenigen Tagen das neue iPhone auf den Markt bringt, stellt sich für viele Nutzer die Frage: Was ist mein altes Smartphone noch wert? Die Antwort liefert verkaufen.de . Auf dem Vergleichsportal erzielt ein neuwertiges iPhone 16 aktuell Ankaufspreise zwischen 500 und 750 Euro, abhängig von der Speichervariante.

Wer sein Handy zum Festpreis verkaufen möchte, findet auf www.verkaufen.de bekannte Ankaufportale und deren Ankaufspreise im direkten Vergleich. Das Vergleichsportal leitet den Nutzer direkt zum jeweiligen Ankaufportal weiter, das dann die Abwicklung und Auszahlung des Ankaufspreises übernimmt.

Unter anderem arbeiten namhafte Anbieter wie Rebuy, Back Market, Refurbed, Clevertronic und Wirkaufens mit der Vergleichsplattform zusammen. verkaufen.de stellt sicher, dass nur sichere und geprüfte Ankaufportale in den Vergleich aufgenommen werden.

„Unser Ziel ist es, dass kein altes Gerät in der Schublade verstaubt, sondern seinen Weg zurück in den Kreislauf der Wiederaufbereitung findet“, erklärt Michael Düring, einer der beiden Gründer der Verkaufen.de Internet GmbH.

„Wir wollen unsere Nutzer dazu ermuntern, ihre alten Geräte zu verkaufen und es ihnen so leicht wie möglich machen, den besten Preis zu erzielen. So können wir gemeinsam Elektroschrott reduzieren und wertvolle Ressourcen sparen“, ergänzt Mitgründer Manuel Hübner.

Wenn Apple auf der jährlichen Keynote im September das neue iPhone vorstellt, erwarten die Gründer einen Anstieg der Verkaufsaktivitäten und wollen weiter daran mitarbeiten, dass gebrauchte Elektronik nicht in der Schublade verschwindet, sondern ein zweites Leben erhält.

verkaufen.de ist ein Vergleichsportal für den Verkauf gebrauchter Elektronik. Nutzer können dort die Ankaufspreise für Smartphones und andere Elektronik ermitteln und ihre Geräte zum besten Preis an geprüfte Ankaufportale verkaufen.

