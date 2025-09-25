Verkauf von Metaller.de und 4.700 Cannabis-/Hanf-Domains

Einmalige Gelegenheit: Verkauf von Metaller.de und 4.700 .de Cannabis-/Hanf-/CBD-Domains

Selbitz, den 25.09.2025 – Nach 25 Jahren im Internet- und Domain-Business zieht der erfahrene Domain-Experte einen Schlussstrich und bietet sein komplettes Projekt-Portfolio zum Verkauf an.

Zum Paket gehören:

Metaller.de – mittlerweile ein etabliertes Cannabis-, Hanf- und CBD-Projekt mit großem Markenpotenzial

4.700 Cannabis-/Hanf-/CBD-Domains – vermutlich das größte Portfolio im deutschsprachigen Raum

Ein 420-seitiges E-Book (kostenlos im Einsatz als Leadmagnet)

Ein professionell produziertes Hörbuch (derzeit für 5,99 EUR erhältlich)

Ein digitales Lebenswerk mit Zukunft

Dieses Gesamtpaket ist das Ergebnis von Jahrzehnten Erfahrung, hoher Investitionen und unzähligen Arbeitsstunden. Käufer erhalten nicht nur Domains, sondern ein komplettes Fundament für langfristigen Erfolg in der dynamisch wachsenden Cannabis-Branche.

Vorteile für Käufer

Enorme Zeit- und Kostenersparnis gegenüber einem eigenen Neuaufbau

Einzigartiges Alleinstellungsmerkmal durch die Größe und Breite des Portfolios

Sofort nutzbare Content-Produkte (E-Book & Hörbuch)

Perfektes Timing dank der Legalisierung und des Boom-Marktes Cannabis in Deutschland

Der Inhaber betont: „Ich verschenke dieses Lebenswerk nicht – ernsthafte und realistische Angebote sind ausdrücklich willkommen.“

Weitere Informationen finden Interessenten hier:

https://www.metaller.de/einzigartige-gelegenheit-verkauf-von-metaller-de-und-4-700-cannabis-hanf-und-cbd-domains-und-mehr/

Seit über 25 Jahren im Internet- und Domain-Business tätig, habe ich ein einzigartiges Portfolio im Bereich Cannabis, Hanf und CBD aufgebaut. Zum Kerngeschäft gehören rund 4.700 thematisch passende Domains, das Projekt Metaller.de sowie hochwertige digitale Content-Produkte (u. a. ein 420-seitiges E-Book und ein professionell produziertes Hörbuch).

Das Unternehmen vereint langjährige Erfahrung, fundiertes Branchenwissen und eine konsequent aufgebaute digitale Infrastruktur. Zielgruppen sind vor allem Investoren, Startups, Agenturen, Shops und Medienhäuser, die von der Legalisierung und dem boomenden Cannabis-Markt in Deutschland und international profitieren möchten.

Durch die Verbindung aus Domains, Content und Markenpotenzial bietet dieses Portfolio ein einmaliges Fundament für den direkten Einstieg in eine der wachstumsstärksten Branchen Europas.

Kontakt

Internetdienstleistungen

Michael Faerber

In de Peunth 14

95119 Naila

092822210103



https://www.metaller.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.