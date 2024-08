Vergaberecht Weiterbildung für Auftraggeber und Bieter

Location: Hotel zur Mühle

Street: Kirchplatz 5

City: 85737 – Ismaning (Germany)

Start: 18.09.2024 09:00 Uhr

End: 18.09.2024 16:30 Uhr

Entry: 478.00 Euro (non 19% VAT)

In unserem Seminar Vergaberecht erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Vorschriften zum Vergaberecht, d. h. VgV, VOB/A, UVgO. Wir informieren Sie in der Veranstaltung „Vergaberecht 2024 mit VOB/A: Neues zur Vergabe nach VgV, UVgO und VOB/A – Richtige Strategien bei Vergabeverfahren von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie komplexen Bauleistungen“ über die neuen Möglichkeiten und die Anforderungen an die Vergabe im Unterschwellenbereich bei Beschaffung durch Direktauftrag sowie bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen im Wege der Verhandlungsvergabe mit oder ohne Teilnahmewettbewerb oder im Wege der Beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb.

Ihr Nutzen:

Sie erfahren in diesem Seminar Vergaberecht, wie Sie optimale Vergabekonzepte für Ihre Bauvorhaben entwickeln. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Unklarheiten bei den Leistungsbeschreibungen gemäß VOB/A sowie langwierige Baustreitigkeiten vermeiden. Sie erfahren außerdem die Grundlagen, wie Sie als Auftraggeber und Planer die Beschaffungs- und komplexen Vergabeprozesse projektspezifisch vorbereiten und vob-konform durchführen. Hierzu gehört eine solide Bedarfsplanung, ein fundierter Terminplan und ein realistisch abgeleiteter Kostenrahmen.

Nach der Teilnahme an diesem Seminar Vergaberecht kennen Sie:

– die Hinweispflichten und Fristen, die Sie bei den Ausschreibungen als Bieter beachten müssen,

– ein Vorgehen, wie Sie als Bieter Ihre Strategien beim Bieter-Gespräch verbessern,

– das Vorgehen gemäß VOB/A und die Anforderungen bei der Preisprüfung und Bewertung der Angebote,

– gute Strategien bei Vergabeverfahren von Architektenleistungen und Ingenieurleistungen sowie komplexen Bauleistungen.

Teilnehmerkreis:

Teilnehmer an diesem Seminar Vergaberecht sind Führungskräfte öffentlicher Auftraggeber, Leiter und Mitarbeiter von Vergabestellen und Fachämter von Städten, Landkreisen und Gemeinden, die mit der Ausschreibung von Bauleistungen oder deren Prüfung befasst sind sowie Projektsteuerer, insbesondere Architekten- und Ingenieurbüros, Berater sowie Rechtsanwälte und die Auftragnehmer als Bieter. Die Ausstellung einer Teilnahmebestätigung ist möglich.

Dieses Seminar Vergaberecht können Sie vor Ort besuchen oder inhouse buchen. Weitere Termine für Präsenz- und Online-Seminare finden Sie in unserem Seminarkalender.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, wenn Sie an einem individuellen Angebot für ein Inhouse Seminar Vergaberecht interessiert sind!

Über BauVertragsManagement GmbH

BVM in München hat sich auf qualifizierte Weiterbildung und Beratung im Bau- und Immobilienwesen spezialisiert. Die Geschäftsführerin Rosina Sperling fokussiert die außergerichtliche Streitbeilegung und bietet den Weiterbildungslehrgang Streitlöser:in DGA-Bau-Zert® mit optionaler Zertifizierung als Wirtschaftsmediator:in.

Kontakt

BVM BauVertragsManagement GmbH

Rosina Sperling

Evastraße 2

81927 München

089 92090910



http://bvm-seminare.de

