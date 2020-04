Verfügbarkeit und Qualität im Fokus bei Hygieneshop-direkt.de

Auf den ersten Blick ist hygieneshop-direkt.de ein Onlineshop wie jeder andere. Was diesen Shop besonders macht, ist das täglich abgeglichene Sortiment, denn alle geführten Markenartikel im Shop sind tatsächlich sofort verfügbar.

Wie oft erlebt man es beim Online-Shopping. Man sucht verzweifelt einen bestimmten Artikel und der sollte auch noch möglichst schnell geliefert werden. Wir stöbern uns durch die verschiedenen Shops und Suchmaschinen, stellen aber immer wieder fest, dass der gesuchte Artikel zwar angeboten wird aber leider “derzeit nicht lieferbar” ist. Ein Plus für das Ranking aber ein großer Nachteil für den Kunden.

Dass das auch anders geht, zeigt Hygieneshop-direkt.de. Insbesondere Artikel zum Schutz vor Keimen, Bakterien oder Viren werden häufig schnell benötigt. Hier ist die Verfügbarkeit in der Regel noch wichtiger, als die Marke eines Produktes. Deshalb findet man bei Hygieneshop-direkt.de in einem täglich aktualisierten Sortiment qualitativ hochwertige Markenprodukte zur menschlichen Hygiene, die tatsächlich im Lager physischen Bestand haben und unmittelbar ausgeliefert werden können. Händedesinfektion, Flächendesinfektion, Einmalhandschuhe, Mundschutz, Atemschutzmasken und weitere Artikel von namhaften Herstellern, zur Reinigung und zur Pflege, können hier von den Kunden gekauft werden, solange der Vorrat reicht. Das kann mal ein Sterillium® von Hartmann oder ein MyClean® von MaiMed sein. Das können mal Nitril-Handschuhe von Noramed oder mal Latex-Handschuhe von BBraun sein.

In der aktuellen Corona-Situation ist es bei Hygieneartikeln besonders wichtig, marktübliche Preise zu halten und auch die besonders begehrten Artikel für die Menschen, die Angehörige Zuhause pflegen, sich selbst schützen und pflegen müssen oder sogar professionell auf kontinuierliche Hygiene angewiesen sind, erschwinglich zu halten.

Deshalb gibt es das Konzept hygieneshop-direkt: Nur verfügbare Markenqualität zum besten Preis.

Hygieneshop-direkt.de, der Onlineshop für Hygieneprodukte zum Schutz vor Schmutz, Keimen und Erregern in allen Alltagssituationen.

Entdecken Sie in unserem regelmäßig aktualisierten Sortiment die wichtigsten Artikel zur Desinfektion, zum Selbst- und Fremdschutz in unterschiedlichen Kontaktsituationen. Wir führen Hygieneartikel von der Händedesinfektion über Masken, Handschuhe bis zu diverser Schutzbekleidung. Alles für den medizinischen Bereich, Haushalt, Gewerbe und Industrie.

Kontakt

Noracent Pharma Handels GmbH

Nelly S. Coussin

Willettstraße 10

40822 Mettmann

0800 455 44 44

info@hygieneshop-direkt.de

https://hygieneshop-direkt.de

