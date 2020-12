Vereinsverwaltung 2021 live

zertifizierten Jahresversionen 2021

Seit 1990 hat sich die Linear Service GmbH auf Software-Lösungen für Vereine, Verbände und Bildungseinrichtungen spezialisiert – und ist mit insgesamt mehr als 60.000 Installationen marktführender Hersteller im Vereinssektor.

Im Produktportfolio finden sich kostengünstige Komplett-Lösungen für die Mitgliederverwaltung, das Beitragsmanagement und die Finanzbuchhaltung sowie skalierbare, modular aufgebaute Software für Schulen, Verbände, Bildungseinrichtungen und Veranstaltungsmanagement.

Jetzt sind die neuen Jahresversionen als

-Spezial-Edition für kleine Vereine “Linear Vereinsverwaltung 300”,

-Standard-Version “Linear vereinsverwaltung 2021” sowie als

-Premium-Variante “Linear vereinsverwaltung premium 2021”

frisch aktualisiert über https://www.linear-software.de/shop erhältlich und werde als umweltfreundlicher Download bezogen.

Zertifizierte Sicherheit und Bedienkomfort garantieren einfaches und rechtssicheres Arbeiten

Als Antwort auf die steigenden Anforderungen an den Datenschutz und eine ordnungsgemäße Vereinsbuchführung hat die Linear Service GmbH ihre Vereinsverwaltungssoftware durch die Interev GmbH zertifizieren lassen.

Die Prüfsiegel für eine DSGVO- und GOBD-konforme Vereinsverwaltungssoftware garantieren nun höchste Sicherheit in der Vereinsverwaltung und Vereinsbuchführung!

Anwender der Premium-Version freuen sich besonders über die Erweiterung der Benutzerverwaltung mit Schreib- und reinen Leserechten sowie der neuen DATEV-Import-Schnittstelle, die einen Import von Buchungsdaten ermöglicht.

Funktionale Erweiterungen im Beitragsmanagement wie u. a. die Einrichtung ruhender Mitgliedschaften, die Anlage von Beitragsarten mit Steueranteil, die Verbuchung von Teilzahlungen sowie die erhöhte Transparenz bei erfolgter Vereinnahmung der Forderungen erhöhen den Leistungsumfang und den Bedienkomfort maßgeblich.

Abgerundet wird das Update mit einer kompletten Überarbeitung aller Auswertungen in einem neuen frischen Look sowie der Erweiterung des Kommunikationsmoduls, der optimierten Verbuchung von Ausgaben und Erlösen über das Modul Zahlungsverkehr u.v.m.

Auch Service wird großgeschrieben!

Kostenfreier Support: Wie bereits in den Vorjahren, erhalten alle Anwender der aktuellen Versionen kostenfreien Support per Telefon, Mail, Chatfunktion oder Supportforum. Auch Kundenwünsche können über die Online-Plattform gepostet und bewertet werden.

Spannende Online-Seminare und Live-Mitschnitte: Nicht zu Letzt wegen der andauernden Corona-Pandemie bietet Linear Service GmbH fortlaufend kostenfreie Online-Schulungen zu praktischen Fragen im Umgang mit Linear vereinsverwaltung an.

Die Live-Mitschnitte werden dann als zusätzlicher Service ins Netz gestellt: https://www.linear-software.de/vereinsverwaltung/OnlineSeminare

Kunden-Self-Service: Alle registrierten Kunden profitieren zudem von einem exklusiven Kundenkonto, über welches u.a. die Software-Versionen heruntergeladen sowie Änderungen von Adresse oder Bezugsweise kommuniziert werden.

Weiterführende Informationen zu Linear Service GmbH und den Inhalten der Jahresversionen unter https://support.linear-software.de/905018-Neuerungen-und-Erweiterungen-in-Linear-vereinsverwaltung-premium-2021 und https://www.linear-software.de/

