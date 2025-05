Verbindung zwischen Jianghuai, intelligente Gestaltung der Zukunft – Die 5. Huaihe-Konferenz für chinesische Geschäftsleute wird eröffnet

Am Morgen des 13. Mai wurde die 5. Huaihe-Konferenz für chinesische Geschäftsleute eröffnet. Nahezu 300 prominente chinesische Unternehmer und Führungspersönlichkeiten aus dem Ausland nahmen an der Veranstaltung teil.

Der malerische Huai-Fluss erstreckt sich über Tausende von Kilometern und verbindet die gesamte Region zu einer Einheit. Er ist reich an unschätzbaren Ressourcen und bietet seltene Entwicklungschancen. Angetrieben von einer Reihe bedeutender nationaler Strategien erlebt die Huaihe-Region derzeit eine Wiederbelebung voller Vitalität und dynamischen Wachstums. Heute, mit neuen Aufgaben und Erwartungen im Gepäck, tritt die Huaihe-Konferenz für chinesische Geschäftsleute erneut an den idyllischen Ufern des Huai-Flusses zusammen, um gemeinsam mit hochrangigen Gästen eine Zukunft unter dem Motto „Verbindung zwischen Jianghuai, intelligente Gestaltung der Zukunft“ zu entwerfen.

Im Jahr 2021 war Huai’an die erste Stadt, die die nationale Strategie für den ökologischen Wirtschaftsgürtel am Huai-Fluss ins Leben rief und umsetzte – und damit auch Gastgeberin der ersten Huaihe-Konferenz für chinesische Geschäftsleute. Mit dem Huai-Fluss als Ausgangspunkt und dem Blick auf die Welt hat die Konferenz eine stabile Brücke für chinesische Unternehmer und Führungspersönlichkeiten im Ausland geschaffen, um Chancen in Jiangsu zu erkunden und Kontakte nach Huai’an zu knüpfen. Sie hat starke Impulse für die integrierte und koordinierte wirtschaftliche Entwicklung der Region gesetzt. Im Namen des Flusses und im Dienste der Entwicklung haben Huai’an und chinesische Unternehmer weltweit in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam ein Kapitel des gegenseitigen Verständnisses, gemeinsamer Ziele und beidseitigen Erfolgs geschrieben.

Mit Blick in die Zukunft setzt sich Huai’an entschlossen dafür ein, die Öffnung auf hohem Niveau weiter auszubauen und sich noch stärker in die regionale Arbeitsteilung und industrielle Zusammenarbeit zu integrieren. Die Stadt hofft aufrichtig, dass Unternehmen diese Konferenz als Chance nutzen, um neue Ideen zu entwickeln, Brancheneinblicke auszutauschen und die Zusammenarbeit sowie Partnerschaften zu vertiefen.

In ihren Redebeiträgen lobten die Gastvertreter Huai’an als eine Stadt, die historische Tiefe mit moderner Dynamik vereint. Die einzigartige geografische Lage, die gut ausgebaute industrielle Infrastruktur und das hervorragende Geschäftsumfeld bieten Unternehmen starke Entwicklungsperspektiven. Sie betonten die emotionale Verbundenheit und die gemeinsamen Zukunftsvisionen, die ihre Unternehmen mit Huai’an teilen – genährt vom Huai-Fluss und vereint durch den Chinesischen Traum. Über die Plattform der Huaihe-Konferenz wollen sie konkrete Projekte und Kooperationsmöglichkeiten ausloten, um neue Impulse für eine hochwertige Entwicklung Huai’ans zu setzen.

Während der Eröffnungszeremonie fand eine feierliche Vertragsunterzeichnung für bedeutende Projekte statt. Von Januar bis April wurden in der Stadt insgesamt 339 neue Projekte mit jeweils über 100 Millionen Yuan Investitionsvolumen unterzeichnet, mit einer Gesamtinvestitionssumme von 171,3 Milliarden Yuan.

(Text und Fotos: Yang Shang, Zhao Qirui und Guan Weifa)