Verbindung von Front- und Back-Office als Schlüssel zum Autonomous Enterprise: Erweiterte Partnerschaft von Celonis und Emporix

Stuttgart – 29. Oktober 2025 – Immer noch bremsen getrennt agierende Back- und Frontoffice-Systeme in Handels- und Industrie-Unternehmen die digitale Transformation aus. Emporix, Anbieter der ersten cloud-nativen Plattform für Autonomous Commerce, und Celonis, Marktführer im Bereich Process Mining und Process Intelligence, verbinden diese beiden Welten jetzt miteinander. Durch die Erweiterung ihrer Partnerschaft bieten sie einen geschlossenen Kreislauf, der Commerce-Prozesse nicht nur analysiert, sondern auch automatisch optimiert – der nächste Schritt auf dem Weg zum autonomen Unternehmen.

Die Process-Intelligence-Plattform von Celonis zeigt auf, wo Prozesse im Backend ins Stocken geraten, Zeit verlieren oder unnötige Kosten verursachen. Die Autonomous Commerce Execution (ACE) Plattform von Emporix sorgt dafür, dass diese Erkenntnisse direkt im Commerce-Frontend umgesetzt werden. Mithilfe von vorkonfigurierten Workflows, sogenannten Value Streams, und Agentic AI werden Maßnahmen automatisch ausgeführt. Die Ergebnisse fließen wiederum in die Celonis Plattform zurück.

Auf diese Weise entsteht ein kontinuierlich lernendes System, das sich äußerst dynamisch anpassen lässt und Transparenz, Handlungsfähigkeit sowie einen messbaren Business Impact schafft. Unternehmen profitieren von einer schnelleren Time-to-Value, niedrigeren Total Cost of Ownership (TCO), geringeren Umsatzverlusten und einer besseren Customer Experience.

Weniger Warenkorbabbrüche, mehr Umsatz

Ein Beispiel verdeutlicht das Zusammenspiel: Ein internationaler B2B-Händler verzeichnete hohe Warenkorbabbrüche, die zu Umsatzverlusten im zweistelligen Millionenbereich führten. Mit Celonis wurde sichtbar, dass Kunden häufig Produkte im Warenkorb hatten, die nicht mehr lieferbar waren. Durch die Integration mit Emporix wird dieser Trigger künftig in Echtzeit zurückgespielt. Celonis schlägt unmittelbar verfügbare Alternativen vor, die Emporix direkt im Frontend anbietet. Die Kunden können dann direkt entscheiden, ob sie die Alternative auswählen und den Kauf abschließen möchten. Das Ergebnis: Die Zahl der Abbrüche sinkt, der Umsatz steigt.

Weitere Anwendungsfälle zeigen das Potenzial: Bei Lieferengpässen nutzt Emporix die Prozesseinsichten von Celonis, um Kataloge automatisch anzupassen, Substitutionsartikel anzubieten oder das Fulfillment neu zu leiten. So bleiben die Kundenbindung und der Umsatz gesichert. Erkennt Celonis Überbestände oder Preisfehler, sorgt Emporix in Echtzeit für Promotions oder Ranking-Anpassungen, um die Margen zu schützen. Und wenn Celonis fragmentierte Retourenprozesse sichtbar macht, automatisiert Emporix die Freigabe, die Abwicklung sowie die Kundentransparenz. In der Konsequenz sinken die Kosten, während die Kundenzufriedenheit steigt.

„Die Kombination von Process Intelligence und Autonomous Commerce Execution schließt die Lücke zwischen Back-Office und Frontend“, erklärt Mark Holenstein, CEO von Emporix. „Gemeinsam mit Celonis ermöglichen wir Unternehmen, Commerce-Prozesse in Echtzeit zu analysieren, anzupassen und kontinuierlich zu verbessern – der nächste Schritt auf dem Weg zum Autonomous Enterprise.“

Über Emporix

Emporix bietet die erste cloud-native Plattform für Autonomous Commerce. Die Lösung wurde entwickelt, um Handelsunternehmen mit hohen Anforderungen eine neue Art des digitalen Commerce zu ermöglichen: schneller, effizienter und intelligenter. Die Plattform ACE kombiniert vorkonfigurierte Value Streams, visuell steuerbare Prozesslogik und KI-gestützte Agenten, um Commerce-Abläufe in Echtzeit zu automatisieren und zunehmend autonom zu betreiben. Unternehmen wie HABA, LMT Tools, TRADIUM und AmerCareRoyal nutzen Emporix, um ihre operative Komplexität zu reduzieren, ihre Time-to-Market zu verkürzen und ihre Kosten zu senken.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Zug (Schweiz), Niederlassungen in Stuttgart (Deutschland) und Gliwice (Polen).

Weitere Informationen unter https://www.emporix.com/de/

Über Celonis

Celonis sorgt dafür, dass Prozesse für Menschen, Unternehmen und den Planeten funktionieren. Die Celonis Process-Intelligence-Plattform, basierend auf Process Mining und Künstlicher Intelligenz (KI), kombiniert Prozessdaten mit geschäftlichem Kontext, um einen lebendigen digitalen Zwilling des Unternehmens zu schaffen, der Menschen mit Prozessen, Teams untereinander und KI mit dem operativen Geschäft verbindet. Tausende Unternehmen weltweit, darunter die Hälfte der Forbes Global 2000, nutzen Celonis, um ihr Geschäft besser zu verstehen, ihre Prozesse zu optimieren und einen signifikanten Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu erzielen.

Celonis hat seine Hauptsitze in München und New York City sowie mehr als 20 weitere Standorte weltweit.

© 2025 Celonis SE. Alle Rechte vorbehalten. Celonis und das Celonis „Droplet“-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Celonis SE in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Firmennamen sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Weitere Informationen unter https://www.celonis.com/de

