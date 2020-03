Veranstaltungssicherheit & Coronavirus-Krise – Webinare der A.V.B.-Akademie jetzt online verfügbar

Unterschiedlicher könnte die Situation in der Wirtschaft kaum sein: Während für einige Bereiche das absolute Fiasko bevorsteht, befinden sich andere wie die Lebensmittelbranche im Krisenmodus aufgrund der für sie unerwartet florierenden Entwicklung. Beiden Seiten bietet die A.V.B.-Akademie nun Unterstützung in Form eines breit gefächerten Webinarprogramms, welches täglich erweitert wird. Sowohl krisenspezifische Webinare als auch Fortbildungsangebote für den routinierten Alltag nach der Pandemie werden angeboten.

Krisenmanagement: Zum einen werden Themen zum Umgang mit der Krise, die sowohl für Unternehmen als auch öffentliche Verwaltungen Relevanz haben, behandelt. Angefangen von den rudimentären Grundlagen der Krisenstabsarbeit bis hin zu spezifischen Fragen wie beispielsweise dem Umgang mit Fakenews im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit werden Fachleute auf effizientem Weg vermitteln. Darüber hinaus werden auch aktuelle Fragestellungen angegangen, welche sich in der Eventbranche im Zuge der Pandemie ergeben. So auch das wohl wichtigste Thema zurzeit: Wer zahlt was bei Veranstaltungsausfall?

Vorbereitung für nachzuholende Saison: Nach der Zwangspause in der Eventbranche, dem Sportbereich, der Gastronomie und dem Kultursektor wird das Thema Sicherheit generell in den Fokus rücken. Dies haben Erfahrungen nach den Terroranschlägen des 11. Septembers 2001 gezeigt. Um den betroffenen Dienstleistern, Versammlungsstätten und Veranstaltern zu helfen, besonders diesen Aspekt im Wettbewerb für sich zu nutzen, erstreckt sich das Portfolio sowohl über Webinare, die bei der Wiederinbetriebnahme helfen, als auf bereits vor der CoViD19-Krise notwendigen Inhalte zum alltäglichen Betrieb.

Seien Sie dabei, wenn renommierte Dozenten wie Prof. Dr. Mandy Risch-Kerst, Dr. Hans-Walter Borries und Fachplaner Olaf Jastrob ihre Kenntnisse und Erfahrungen mit der Branche teilen und passendes Handwerkszeug wie Checklisten und Prozesse erläutern.

Neu hinzugekommen sind u.a. die Webinare: www.youtube.com/user/Besuchersicherheit/videos

– Rechtsfolgen bei Veranstaltungsabsage & -verlegung wegen des Coronavirus

Referent: Prof. Dr. Mandy Risch Kerst: https://avb-akademie.edudip.com/w/355648

– Presse- & Öffentlichkeitsarbeit in Krisenzeiten der Coronavirus-Pandemie

Referent: Dr. Hans-Walter Borries: https://avb-akademie.edudip.com/w/355564

– Einführung Versammlungsstätten-& Veranstaltungsrecht

Referent: Olaf Jastrob: https://avb-akademie.edudip.com/w/321228

– Gefährdungsbeurteilungen: Gefährdungsbeurteilung: Einführung & Grundlage

Referent: Olaf Jastrob: https://avb-akademie.edudip.com/w/355642

– Krisenstabsarbeit in Zeiten der Coronavirus-Pandemie

Referent: Dr. Hans-Walter Borries: https://avb-akademie.edudip.com/w/355350

Darüber hinaus finden Sie verschiedene Module für bauordnungsrechtliche geforderte Funktionsbesetzung in Versammlungsstätten (Veranstaltungsleitung n. §38 Abs.2 MVStättVO, Sachkundige Aufsicht n. §40 Abs.5 MVStättVO) sowie zu Brandschutz, Arbeitssicherheit, Fluchtwegen u.v.m. Aktuelles Webinarprogramm: www.avb-akademie.de

