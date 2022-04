Veranstaltungs-Highlights 2022: Weinreisen nach Südtirol

Weine, Landschaft, Gastronomie – in Südtirol greift alles auf eine weltweit fast einzigartige Weise ineinander. Das ist auch der Grund, warum es Foodies rund um den Globus Jahr für Jahr nach Südtirol zieht. Viele Gäste schätzen auch die Nähe zu ihren Lieblingswinzern – Besuche der Vinotheken, Kellerführungen und Jahrgangsverkostungen gehören für sie zu einem gelungenen Südtirolurlaub dazu. Besonders ansprechend für Weinreisende ist darüber hinaus das breite Veranstaltungsangebot entlang der 150 Kilometer langen Südtiroler Weinstrasse.

„Von aufregenden Weinproben und Kellerbesichtigungen bis hin zu Weinbergswanderungen und Raritätenverkostungen – der Südtiroler Wein-Eventkalender ist prall gefüllt“, sagt Eduard Bernhart, Direktor des Konsortiums Südtirol Wein. „Wir freuen uns sehr darauf, in diesem Jahr wieder ungezwungener mit unseren Gästen anstoßen zu können!“

Einige Highlights der nächsten Monate

Es folgt eine Auswahl an abwechslungsreichen Veranstaltungen, die die Vielfalt des Südtiroler Weinjahres zeigt:

Kalterer Weinwandertag: 24. April „In und um Kaltern“

Ein Muss für aktive Weinliebhaber. Gäste erwarten exklusive Einblicke in die Kellerarchitektur, umfangreiche Weinverkostungen und kulinarische Leckerbissen. Ein unvergesslicher Frühlingstag in Südtirol.

Blauburgundertage: 29. April bis 2. Mai in Montan, Neumarkt

Bei diesem nationalen Blauburgunderwettbewerb werden die besten Blauburgunder des Jahres prämiert. Darüber hinaus lockt ein umfangreiches Rahmenprogramm rund um das Thema Blauburgunder. Ein Highlight für Pinot Noir Liebhaber!

Blauburgundernächte: 29. April bis 15. Mai in Montan, Neumarkt

Im Rahmen der Blauburgundertage laden verschiedene Restaurants der Feriendestination Castelfeder zu den Blauburgundernächten. Es gibt perfekt auf die eleganten Rotweine abgestimmte Menüs auf Spitzenniveau. Die gelungene Abrundung eines Blauburgundertages.

Sauvignon Experience: 28. bis 29. Mai in Kurtatsch

Sauvignon Blanc ist eine der wichtigsten Weißweinsorten in Südtirol – sie steht während dieser Tage im Mittelpunkt. Während des nationalen Wettbewerbs werden die besten Sauvignons ermittelt. Flankiert wird der Wettbewerb von verschiedenen Verkostungen und Seminaren.

Traminer Wineday – Auf den Spuren des Gewürztraminers: 28. Mai in Tramin

Gewürztraminer erwandern und genießen: Darum geht es bei dieser genussvollen Weinwanderung direkt am Ursprungsort des expressiven Weissweins aus Tramin. Lokale Winzer und Experten erwarten interessierte Weinfreunde an sieben Stationen entlang des neuen GewürzTRAMINerwegs.

Nacht der Keller: 11. Juni entlang der südlichen Weinstraße

Die imposanten Kellergewölbe der teilnehmenden Weingüter werden zum Schauplatz für ein nächtliches Weinerlebnis. Die legendäre Nacht der Keller zelebriert Südtirols Winzerkunst mit Kunst und Kulinarik.

Eine vollständige Liste der Wein-Events und -Erlebnisse in Südtirol gibt es hier.

Die Weinwirtschaft ist eine der zentralen gesellschaftlichen und kulturellen Achsen der Region. Von alpiner Landschaft geprägt und von mediterraner Sonne verwöhnt: Südtirol ist dank seiner geografischen Lage und seiner klimatischen Gegebenheiten eines der facettenreichsten Weinanbaugebiete der Welt. Die Weingärten ziehen sich von mediterranen Tallagen bis auf über 1000 Meter Höhe. Mehr als 20 verschiedene Rebsorten bilden die Grundlage für Südtirols Weine. Fast die gesamte Rebfläche (98%) fällt unter die kontrollierte Urspungsbezeichnung DOC, das ist nicht nur in Italien einzigartig.

Das Konsortium „Südtirol Wein“ wurde 2007 als Plattform für die Vermarktung und Imagepflege des Südtiroler Weinbaus gegründet. Es ist ein Zusammenschluss der Kellereigenossenschaften, Weingüter Südtirols und Freien Weinbauern im Land. Mittlerweile hat sich Südtirol Wein zum Wein-Kompetenzzentrum entwickelt.

Kontakt

The Storybuilders

Steven Buttlar

Taunusstr. 7

65343 Eltville

0177 7481168

mystory@storybuilders.de

https://www.suedtirolwein.com/de

Bildquelle: IDM / Südtirol Wein / Tiberio Sorvillo