Veränderung in der Geschäftsführung der estos GmbH

Die SF Technologies Gruppe und die Geschäftsführer der estos GmbH, Christoph Lösch und Florian Bock, haben in gegenseitigem Einvernehmen beschlossen, die gemeinsame Zusammenarbeit zu beenden. Beide Geschäftsführer haben in den vergangenen Jahren maßgeblich zum erfolgreichen Integrationsprozess der estos GmbH in die SF Technologies Gruppe beigetragen und bereits davor den Erfolg der estos GmbH gestaltet.

Florian Buzin übernimmt ab sofort die Geschäftsführung der estos GmbH. Als Interimsmanager konnte Hans Szymanski gewonnen werden, der über langjährige Erfahrung in der Unternehmensführung verfügt und den Mitarbeitenden als Berater bereits gut bekannt ist. Er wird mit seiner Erfahrung und Expertise die estos GmbH in dieser Übergangsphase begleiten. Parallel dazu wird ein weiterer Geschäftsführer gesucht.

Die neue Unternehmensführung wird das aktuelle Geschäftsmodell und die bestehende Partnerlandschaft ausbauen. Die estos GmbH wird strategisch zu einem cloud-orientierten Unternehmen mit Fokus auf wiederkehrende Umsatzerlöse ausgerichtet. Damit wird die estos GmbH ihren aktuellen Wachstumskurs fortsetzen. Die Zwei-Marken-Strategie von estos und STARFACE bleibt weiterhin bestehen.

Die SF Technologies Gruppe bedankt sich bei Florian Bock und Christoph Lösch für die erfolgreiche und engagierte Arbeit für die estos GmbH und wünscht ihnen für ihre persönliche und berufliche Zukunft alles Gute.

Die estos GmbH ist Hersteller von Kommunikationssoftware und innovativer Bausteine für Unified Communications unter dem Dach der SF Technologies GmbH. estos entwickelt seit 1997 professionelle Standardsoftware für kleine und mittelständische Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen verbessern. Als Technologieführer hat estos seine Kompetenzen im Bereich Computer Telefonie Integration (CTI), Unified Messaging Software (UMS), SIP-, XMPP-, LDAP- sowie WebRTC-basierten Anwendungen, die eine unkomplizierte Audio/Video-Kommunikation ermöglichen. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland.

