Venifloor in München. Holzböden – die neue Generation

Location: Trade Fair Center Messe München

Street: Am Messesee 2

City: 81829 – München (Germany)

Start: 17.04.2023 09:30 Uhr

End: 22.04.2023 16:00 Uhr

Entry: 29.50 Euro (incl. 19% VAT)

Was haben München und die Böden von Venifloor gemeinsam? Beide stehen fur Natürlichkeit, Gemütlichkeit, Vielfalt und Nachhaltigkeit.

In München findet vom 17. bis 22.04.2023 die Messe Bau statt. Es ist die Weltleitmesse für Architektur, Materialien, Systeme. Firmen präsentieren hier die neuesten Trends, Materialien und Technologien für die Bauprojekte der Zukunft.

Zu diesem Highlight wird sich auch die Marke Venifloor mit ihren ausgezeichneten Kollektionen präsentieren. Venifloor steht für nachhaltige Holzböden höchster Qualität. Es werden alle aktuellen Produktlinien gezeigt. Ebenso technologische Innovationen für die Fußböden der Zukunft. In den Produkten verbinden sich traditionelle, moderne und exotische Designs zu natürlichen und gemütlichen Wohnbereichen. Bei Venifloor liegt ein Schwerpunkt auf dem nachhaltigen Umgang mit dem wertvollen Rohstoff Holz. Dafür hat die Marke bereits mehrere internationale Auszeichnungen erhalten. Höchste Verarbeitungsqualität und günstige Preise machen die Marke weltweit bekannt und begehrt.

Nun haben auch Kunden in Deutschland die Möglichkeit, diese außergewöhnlichen Produkte kennenzulernen. Die Experten sind auf dem Messestand, um Ihnen alle Details vorzustellen und freuen sich darauf, Sie persönlich zu beraten.

München – die Weltstadt mit Herz und Venifloor – Fußböden der neuen Generation haben tatsächlich vieles gemeinsam.

Überzeugen Sie sich davon selbst! Kommen Sie nach München zur Messe Bau, in die Halle A6 auf den Stand 501. Wir freuen uns auf Sie.

JP Top Solutions – Vertrieb nachhaltiger, ökologischer Produkte mit hoher Qualität und günstigen Preisen.

