Velvet, die neue HJT-Solarmodulserie von FuturaSun

Velvet Pro ist ein neues bifaziales Glas-Glas-Modul, das auf N-Typ-Heterojunction (HJT)-Solarzellen basiert.

FuturaSun präsentiert ein neues Modul auf N-Typ-Basis, das zum ersten Mal die Heterojunction-Technologie nutzt. Das Ergebnis ist ein vielseitiges, innovatives und hocheffizientes Produkt.

FuturaSun stellt das neue Velvet-Modul auf der Messe Solar Solutions in Amsterdam vom 14.-16. März vor. Es handelt sich um ein Glas-Glas-Modul, das auf bifazialen N-Typ-Heterojunction (HJT)-Solarzellen basiert.

Die Heterojunction-Technologie, die die Eigenschaften von kristallinem Silizium mit denen der siliziumbasierten Dünnschicht-Technologie kombiniert, ist in der Lage, eine größere Energiemenge zu absorbieren und höhere Erträge zu erzielen (im Vergleich zu PERC-Modulen). Die Schichten aus leitfähigem Oxid (TCO – Transparent Conductive Oxide) verleihen der Zelle außerdem eine optische Uniformität, die die Ästhetik des Moduls von beiden Seiten verbessert.

Dank der bifazialen Struktur der Zelle nimmt das Velvet-Modul das Licht sowohl von vorne als auch von der Rückseite auf und erhöht so den Ertrag der PV-Anlage je nach Konfiguration um bis zu 30 % gegenüber einem monofazialem Modul je nach Installations- und Umweltbedingungen. Darüber hinaus ist der Bifazialitätsfaktor des Velvet-Moduls um 15 % höher als der Standardwert eines bifazialen Moduls mit PERC-Technologie.

Die Glas-Glas-Struktur garantiert eine hohe Belastbarkeit, maximale mechanische Stabilität und eine außergewöhnliche Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Es reduziert auch das Risiko von Mikrorissen und Korrosion, die durch Feuchtigkeit, Sand oder Salznebel entstehen können.

Die Velvet Pro-Serie verfügt über eine Glas-Glas-Struktur mit 120 bzw. 144 M6-Multibusbar-HJT-Halbzellen mit einer Abmessung von 1755 x 1038 mm und einem Gewicht von 23,5 kg. Auf nur 1,82 m2 erreicht Velvet Pro eine Nennleistung von bis zu 400 Wp.

Weitere Leistungsmerkmale des Velvet-Moduls sind sein hoher Wirkungsgrad von beeindruckenden 22 % und sein niedriger Temperaturkoeffizient von nur -0,26 %/°C, der ausgezeichnete Erträge auch bei hohen Betriebstemperaturen ermöglicht.

Auch die Leistungsgarantie von 30 Jahren ist hervorragend: Am Ende des ersten Jahres beträgt die Leistung 99 %, ab dem zweiten Jahr beträgt die maximale Absenkung nur 0,4 % pro Jahr, so dass am Ende des 30. Jahres noch 88 % garantiert wird.

Diese Stabilität ist auch darauf zurückzuführen, dass die Zellen des neuen Moduls resistent gegen LID-Probleme (Light Induced Degradation) sind, da die N-Typ-Zellen mit Phosphor und nicht mit Bor dotiert sind.

Mit einem ausgewogenen Verhältnis von Leistung, Größe, Umweltverträglichkeit und hohem Wirkungsgrad ist Velvet das ideale Modul für private und gewerbliche Anwendungen. Da es bifazial ist und das Licht von beiden Seiten nutzen kann, ist es optimal für den Einsatz auf großen Flachdächern, Veranden, Parkplätzen und an Fassaden.

Um den Albedo-Faktor, also das Reflexionsvermögen eines Objekts oder einer Oberfläche, besser auszunutzen, zeichnet sich die Standardversion des Velvet-Moduls durch ein weißes Zwischenraummuster auf dem zweiten Glas aus: Diese Lösung erhöht die Leistung um etwa 10 Watt pro Modul gegenüber der Version mit zwei transparenten Gläsern.

Aus der gleichen Velvet-Linie bietet FuturaSun auch bifaziale Module für industrielle PV-Installation an.

Velvet Premium Max ist besonders für Utility Scale Installationen geeignet. Es besteht aus 120 bzw. 132 HJT-Halbzellen im G12 Format mit einer Leistung bis zu 700 Wp. Dieses Modul ermöglicht, die BOS-Kosten (Balance Of System) zu optimieren und die LCOE-Kosten (Levelized Cost Of Energy) zu reduzieren, da durch seinen hohen Wirkungsgrad und die Bifazialität mehr Energie produziert wird als im Vergleich zu einem Standard-Modul.

FuturaSun ist ein Hersteller von Photovoltaik-Modulen mit Hauptsitz in Italien. Dank langjähriger Erfahrung zeichnen FuturaSun-Module sich durch ihre Qualität, hervorragende Erträge auch bei niedriger Sonneneinstrahlung und hohen Betriebstemperaturen, lange Garantien und marktführende Leistungsstabilität aus. Unsere Produkte sind in mehr als 70 Ländern weltweit vertreten. Wir verfügen über Produktionsstätten für Photovoltaikmodule in Asien mit einer Produktionskapazität von 1,2 GW/Jahr.

