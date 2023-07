Velodyne Acoustics VI-Q: ab sofort im Fachhandel verfügbar

Hamburg, 20. Juli 2023 – Die VI-Q Serie von Velodyne ist ab sofort bei den Fachhändlern verfügbar. Die neuesten Subwoofer des Herstellers zeigen mit kraftvoller Class-D-Verstärkung, hocheffizienten Schaltnetzteilen und ultraleichten Kohlefasermembranen alles, was Velodyne Tieftöner auszeichnet. Darüber hinaus verfügen die drei Modelle über XLR-Anschlüsse und eine außergewöhnlich massive Front aus einer 21-lagigen Multiplex-Platte mit einer Materialstärke von ganzen 50 Millimetern, um besonders niedrige Verzerrungswerte zu erreichen.

VI-Q: zahlreiche Anschlüsse für optimale Konnektivität

Die VI-Q Serie bietet geschlossene Subwoofer mit leichter Kohlefasermembran, 3-Zoll-Schwingspule und besonders großem Magnet für eine präzise und kraftvolle Tieftonwiedergabe. Sie sind in drei Größen (10 Zoll, 12 Zoll, 15 Zoll) erhältlich und eignen sich sowohl für kompakte Wohnzimmer-Systeme als auch für ausgewachsene Heimkinos. Die praktische Bedienung wird durch einen 5V-USB-Anschluss für das kommende V-Connect-System zur kabellosen Verbindung ermöglicht. Zusätzlich gibt es einen Trigger-Eingang und einen Pairing-Knopf für die App. Anschlussmöglichkeiten umfassen XLR, Cinch und Lautsprecherklemmen auf der Rückseite – damit ist optimale Konnektivität garantiert.

Kraftvoller Tiefton in massivem Gehäuse

Das kraftvolle 15-Zoll-Modell der VI-Q Serie bietet einen maximalen Schalldruck von 120 dB und eine Class-D-Verstärkung von 650 Watt RMS bzw. 1200 Watt maximal. Das 10-Zoll-Modell hat 450 Watt RMS (850 Watt max.) und der 12-Zoll-Subwoofer 500 Watt RMS (900 Watt max.). Die Gehäuse werten im schlichten Design jeden Wohnraum auf und sind präzise für den optimalen Tiefton abgestimmt. Absolutes Alleinstellungsmerkmal in dieser Preisklasse ist die massive 50-mm starke Multiplex-Frontplatte für geringe Verzerrungswerte. Die Treiberabdeckung sitzt fest und ohne Magnethalterung, um auch bei hohem Pegel an Ort und Stelle zu bleiben.

Bequeme Steuerung mit der App

Die automatische Raumkorrektur ist schon lange wichtiger Bestandteil der Flaggschiff-Subwoofer von Velodyne Acoustics. Mit der iWoofer™ App zur Raumanpassung samt 25-Band parametrischem Equalizer bieten die Modelle der VI-Q Serie den Nutzern nun vollste Kontrolle.

Nach erfolgreicher Produktregistrierung beim Hersteller gibt es einen Gutschein für die Pro-Version der iWoofer™ App.

Preise und allgemeine Informationen

Die VI-Q Serie ist ab sofort im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt:

1.799,00 Euro (VI-Q 10″)

1.999,00 Euro (VI-Q 12″)

2.499,00 Euro (VI-Q 15″)

Zusammenfassung

Velodyne Acoustics VI-Q Serie ab sofort im Fachhandel verügbar

Hersteller

Velodyne Acoustics

Produktname

VI-Q

Preis (UVP inkl. MwSt.)

VI-Q 10 Zoll: 1.799,00 Euro

VI-Q 12 Zoll: 1.999,00 Euro

VI-Q 15 Zoll: 2.499,00 Euro

Verfügbarkeit

Ab sofort

Website

www.velodyneacoustics.com

www.audio-reference.de

Das Unternehmen Velodyne Acoustics

Meister der tiefen Töne: Seit über 40 Jahren treibt Velodyne Acoustics die Entwicklung des Subwoofer-Konzepts mit innovativen Technologien voran. Schon 1983 stellte Velodyne Gründer David Hall den Markt mit einem Patent auf den Kopf, das eine lautere, tiefere und dabei verzerrungsärmere Wiedergabe ermöglichte. Weitere Innovationen folgten, darunter auch 2003 der weltweit erste DSP-gesteuerte Subwoofer. Heute begeistert Velodyne Acoustics die Anhänger von HiFi- und Heimkino-Klanggenuss mit flexiblen, an jeden Aufbau anpassbaren Systemen, die dabei äußerst benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sind. Die Digital Drive Plus Serie gilt unter Kennern als Maßstab für das, was heutige Subwoofer leisten können. Kein anderer Hersteller hält so viele Patente im Subwoofer-Bau – und jedes dieser Patente steht ganz im Dienste der perfekten Tieftonwiedergabe.

www.velodyneacoustics.com

