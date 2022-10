Velodyne Acoustics MicroVee X gewinnt ROAST Award: ausgezeichnete Tieftonpräzision im Kompaktformat

Hamburg, 25. Oktober 2022 – Der Subwoofer-Spezialist Velodyne Acoustics darf sich dieses Jahr über eine besondere Auszeichnung freuen. Das überaus kompakte Modell MicroVee X hat den begehrten ROAST Award 2022/23 gewonnen, der von AreaDVD, dem AV-Magazin, dem Lite-Magazin sowie MODERNHIFI vergeben wird. Damit würdigen die Redaktionen gemeinsam vor allem Heimkino-, HiFi- und Konsumerelektronik-Produkte, die besonders leistungsfähig, hochwertig oder innovativ sind.

ROAST Award: Begehrte Auszeichnung für den MicroVee X

ROAST steht für Reviewers Online Association for Smart Technologies, eine Preisverleihung, bei der die Unterhaltungselektronik des vergangenen Jahres ausgezeichnet wird. In diesem Zeitraum haben sich neben dem MicroVee X wieder mehr als 400 Produkte den kritischen Augen und Ohren der Testredaktionen gestellt. Die Jury-Mitglieder von areadvd.de, av-magazin.de, lite-magazin.de und modernhifi.de beraten sich hierfür in regelmäßigen Meetings und tauschen Erfahrungen und Meinungen zu den jeweiligen Geräten aus, um letztendlich eine Nominierung auszusprechen. Stimmberechtigt ist dabei jede Redaktion und in der finalen Abstimmung der jeweiligen Chefredakteure werden dann die Besten des Jahres gekürt. Außerordentliche Klang- oder Bildqualität, Bedienfreundlichkeit, Preis-/Leistungsverhältnis oder Innovationen für die Branche werden dabei besonders beachtet.

Kraftvoll und kompakt: Der MicroVee X

Mit dem MicroVee X Subwoofer setzt Velodyne Acoustics Maßstäbe bezüglich bestmöglicher Bass-Performance bei kompakten Gehäuseabmessungen. Der 6,5-Zoll-Treiber des Tieftöners wurde von Grund auf neu entwickelt und der Class-A/B-Verstärker schöpft seine 300 Watt RMS und 800 Watt Spitzenleistung aus vier massiven 180 Volt MOSFET Transistoren mit 34 Ampere Stromlieferfähigkeit. Zusammen mit einem DSP der neuesten Generation, dem bekannten vibrationsarmen Gehäuse aus Aluminium und zwei Passivmembranen ermöglichen diese Technologien eine präzise Basswiedergabe bis hinab zu 32 Hertz aus einem Gehäuse mit nur 23 mal 25 Zentimetern Grundfläche. Mit speziellen Equalizer- und Limiter-Settings bietet der Subwoofer außerdem beste akustische Eigenschaften. Polarität, Lautstärke und Aktivität der internen Frequenzweiche lassen sich über die mitgelieferte Fernbedienung bequem vom Hörplatz steuern.

Preis und allgemeine Informationen

Der Velodyne Acoustics MicroVee X ist in den Farben Schwarz oder Weiß im autorisierten Fachhandel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.290,00 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Das Unternehmen Velodyne Acoustics

Meister der tiefen Töne: Seit über 40 Jahren treibt Velodyne Acoustics die Entwicklung des Subwoofer-Konzepts mit innovativen Technologien voran. Schon 1983 stellte Velodyne Gründer David Hall den Markt mit einem Patent auf den Kopf, das eine lautere, tiefere und dabei verzerrungsärmere Wiedergabe ermöglichte. Weitere Innovationen folgten, darunter auch 2003 der weltweit erste DSP-gesteuerte Subwoofer. Heute begeistert Velodyne Acoustics die Anhänger von HiFi- und Heimkino-Klanggenuss mit flexiblen, an jeden Aufbau anpassbaren Systemen, die dabei äußerst benutzerfreundlich und einfach zu bedienen sind. Die Digital Drive Plus Serie gilt unter Kennern als Maßstab für das, was heutige Subwoofer leisten können. Kein anderer Hersteller hält so viele Patente im Subwoofer-Bau – und jedes dieser Patente steht ganz im Dienste der perfekten Tieftonwiedergabe.

www.velodyneacoustics.com

