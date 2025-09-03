Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Ludwigsfelde

Veganz Group AG: Veränderungen im Vorstand – Vertragsverlängerung und Ausscheiden von Mitgliedern

Ludwigsfelde, den 2. September 2025- Der Aufsichtsrat der

Veganz Group AG

(„Gesellschaft“ oder „Veganz“) (ISIN: DE000A3E5ED2 / WKN: A3E5ED / Börsenkürzel: VEZ) hat in seiner gestrigen Sitzung wichtige Personalentscheidungen getroffen.

Massimo Garau, CFO, scheidet zum 31. Januar 2026 aus dem Unternehmen aus. Er ist ab dem 15. September 2025 freigestellt.

Moritz Möller, CMO, wird seinen zum 31. Dezember 2025 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Gesellschaft zu diesem Zeitpunkt verlassen.

Anja Brachmüller, COO, bleibt der Veganz Group AG erhalten: Ihr Vertrag wurde vom Aufsichtsrat um drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 verlängert.

Der Aufsichtsrat dankt den ausscheidenden Vorständen für ihren langjährigen und engagierten Einsatz sowie ihren wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Veganz Group.

Damit wird der Vorstand der Veganz Group AG ab dem 1. Februar 2026 aus zwei Mitgliedern bestehen:

Anja Brachmüller und

Rayan Tegtmeier. Die Position des CFO wird nicht neu besetzt. Die Leitung der Finanzabteilung übernimmt Jerome Nauert als Head of Finance. Er berichtet direkt an den neuen CEO Rayan Tegtmeier, der über umfassende CFO-Erfahrung verfügt.

Die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen erfolgt planmäßig am 25. September 2025.

Aussender: Veganz Group AG

Adresse: An den Kiefern 7, 14974 Ludwigsfelde

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Jan Bredack

Tel.: +49 30 2936378-0

E-Mail: ir@veganz.de

Website: www.veganz.de

ISIN(s): DE000A254NF5 (Anleihe), DE000A3E5ED2 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Scale in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

