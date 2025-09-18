Veganer:innen priorisieren Klimawandel (65 %) – Zuwanderung nur 7 %

Ergebnisse der großen Vegan-Umfrage 2025 von vegan.eu/Gleichklang

Vegan lebende Menschen setzen bei gesellschaftlichen Risiken andere Schwerpunkte als die Allgemeinbevölkerung:

Klimawandel steht mit 65 % an erster Stelle, während Zuwanderung nur 7 % nennen (in der Gesamtbevölkerung umgekehrt: 37 % Zuwanderung, 20 % Klimawandel). Auch in anderen Sorgen unterscheidet sich das Sorgenprofil von Veganer:innen fundamental von der Allgemeinbevölkerung.

Parteipräferenzen

In der politischen Präferenz zeigt sich ein ebenso deutliches Muster:

Die Linke (39,9 %), Bündnis 90/Die Grünen (32,0 %) und die Tierschutzpartei (7,0 %) liegen vorn. CDU/CSU (1,2 %), SPD (1,7 %), FDP (0,5 %) und AfD (3,3 %) bleiben sämtlich unter 5 %. (Grundlage: wahlbereite Teilnehmende, N = 1946.)

Links-Rechts-Selbsteinstufung

83,3 % der Veganer:innen verorten sich links, 12,8 % in der Mitte und 3,8 % rechts. In der repräsentativen externen Vergleichsstichprobe für die Allgemeinbevölkerung entfallen 29 % auf links, 55 % auf Mitte und 16 % auf rechts.

Autoritarismus (B-RWA-6)

Die Ausprägungen der Veganer:innen liegen unterhalb der Skalenmitte (1 = stark antiautoritär, 5 = stark autoritär):

Unterwürfigkeit (1,88), Aggression (2,81), Konventionalismus (1,99). Beispielhaft lehnen 77,1 % die Aussage „Wir sollten dankbar sein für führende Köpfe …“ ab. 80,4 % bejahen, dass sich Menschen Traditionen widersetzen und Neues ausprobieren sollen.

Zentrale Anliegen der veganen Community

Die Zustimmung zu progressiven Zielen ist durchgängig sehr hoch. Ausgewählte Werte:

– Tierrechte / Ausstieg aus der Tiernutzung: 98,5 %

– Überwindung sozialer Ungleichheit: 98,4 %

– Beendigung von Armut: 98,3 %

– Gleichberechtigung homosexueller & bisexueller Personen: 98,2 %

– Gleichberechtigung von Trans* & nicht-binären Personen: 94,1 %

– Drastische Maßnahmen gegen die Klimakatastrophe: 93,8 %

– Stopp der EU-Abschottungspolitik / sichere Fluchtwege: 85,8 %

– Entmilitarisierung & Entspannungspolitik: 78,3 % (

Globale Wahrnehmungen

88,7 % sehen eine weltweite Rechtswende; 86,5 % halten die Gefahr eines neuen Faschismus für real. 91,3 % bewerten Donald Trump als Gefahr für die Welt, nur 1,8 % sehen ihn positiv.

Methodik (Kurzüberblick)

Stichprobe: N = 2100 Veganer:innen (D/A/CH), Erhebung April-September 2025 (Online).

Rekrutierung u. a. über Facebook, Reddit, Newsletter-Kanäle, Gleichklang/ vegan.eu, Flyer.

Vergleiche: Ipsos-Sorgenbarometer (Juli 2025), ALLBUS & Distanzierte Mitte (Links-Rechts), Bundestagswahl 2025 (Zweitstimmen).

Robustheit: Unterschiede bleiben auch nach Prüfung von Alter, Geschlecht/Gender, Bildung, Wohnsitzland und Rekrutierungsweg bestehen.

Bedeutung

Die Befunde zeigen ein konsistentes Profil: Veganer:innen priorisieren wissenschaftlich gut belegte globale Risiken (Klimawandel, Umweltgefahren, Armut), weisen eine starke Linksorientierung auf, lehnen autoritäre Haltungen mehrheitlich ab und unterstützen Menschen- und Tierrechte in sehr hohem Maße.

tatement

Dr. Guido F. Gebauer, Psychologe und Mitbegründer von vegan.eu/Gleichklang, ordnet ein:

„Das häufig geäußerte Narrativ, Engagement für Tierrechte gehe mit Menschenfeindlichkeit oder autoritären Tendenzen einher, findet in den Daten keine Stütze – vielmehr dominieren Empathie, Gerechtigkeitsorientierung und klare Ablehnung autoritärer Positionen.“

Ausblick

Dies ist der erste Berichtsteil der großen Vegan-Umfrage 2025. Weitere Auswertungen – u. a. zu Beziehungen und Sexualität, Motiven der veganen Lebensweise, Religion/Spiritualität und Persönlichkeit – folgen in den kommenden Wochen auf vegan.eu.

Den vollständigen Ergebnisartikel mit allen Tabellen und Grafiken finden Sie auf vegan.eu.

Vegan.eu ist ein veganes Informationsportal, welches durch die psychologisch ausgerichtete Kennenlernplattform Gleichklang.de betrieben wird.

Firmenkontakt

Gleichklang limited

Seksan Ammawat

Oesterleystr. 1 38

30171 Hannover

0511 51516664



https://www.gleichklang.de/

Pressekontakt

Gleichklang limited

Guido F. Gebauer

Oesterleystr. 1

30171 Hannover

0152 28973672



http://www.gleichklang.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.