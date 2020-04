VB100-Zertifizierung für TUX-Endpoint-Protection

Deutscher Newcomer besteht Antivirentest von Virus Bulletin

Neumünster, 28. April 2020 – Die Endpoint-Protection-Lösung des deutschen IT-Sicherheitsanbieters TUXGUARD war Bestandteil des Vergleichstest März/April für Antiviren-Lösungen von Virus Bulletin, einer renommierten unabhängigen Prüf- und Zertifizierungsstelle. Dabei hat die Software “Made in Germany” erstmals die VB100-Zertifizierung erhalten.

VB100 ist eine Zertifizierung für Produkte, die grundlegende Standards erfüllen, um als zulässige und ordnungsgemäß funktionierende Anti-Malware-Lösung anerkannt zu werden. Im Rahmen des Tests wird geprüft, ob die Lösung mindestens 99,5 % der Malware-Samples im Internet erkennen kann. Darüber hinaus durchläuft die Software eine umfangreiche Liste mit bestätigten harmlosen Anwendungen und darf dabei nicht mehr als 0,01 % False Positives erkennen.

Zertifizierter Newcomer auf dem Antiviren-Markt

Erst vor ca. einem Jahr launchte TUXGUARD seine DSGVO-konforme TUX-Endpoint-Protection. “Wir freuen uns daher umso mehr und sind stolz, dass unsere backdoorfreie Endpoint-Protection-Software als neue Lösung getestet und sofort VB100-zertifiziert wurde”, sagt Uwe Hanreich, Geschäftsführer der TUXGUARD GmbH.

Die Software basiert auf künstlicher Intelligenz und Machine Learning. So erkennt sie frühzeitig Malware, Exploits und schädliche Aktivitäten am Endpoint und stoppt sie automatisch, ohne dass eine Interaktion mit dem Anwender erforderlich ist.

“Mit der TUX-Endpoint-Protection haben wir eine schnelle, ressourcenschonende und performante Lösung entwickelt, um Endpoints so wenig wie möglich zu belasten”, sagt Uwe Hanreich. Der Nutzer erhält nur die Komponenten, die er für seine tägliche Cyberabwehr benötigt. Dabei hat er die Möglichkeit, alle TUXGUARD-Lösungen über das zentrale Management Center TGMC zu verwalten.

Weitere Informationen zur TUX-Endpoint-Protection erhalten Sie unter https://www.tuxguard.com/de/loesungen/tux-endpoint

Die TUXGUARD GmbH ist ein deutscher Hersteller von Business-Firewalls (TUX-Firewall), einer Endpoint-Protection-Lösung (TUX-Endpoint-Protection) sowie einer Mail-Lösung (TUX-Mail). Seit 2002 steht das inhabergeführte Unternehmen für technologisch führende Sicherheitslösungen “Made in Germany”. TUXGUARD entwickelt seine effizienten sowie individuell anpassbaren Lösungen und vertreibt diese in ganz Europa. Mit dem Management Center können alle Lösungen des Herstellers ausgerollt und verwaltet werden. Die verschiedenen Module der TUXGUARD-Technologie ermöglichen kleinen und mittelständischen Firmen, aber auch international operierenden Unternehmen, sich optimal gegen alle bekannten Bedrohungen aus dem Internet zu schützen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.tuxguard.com

