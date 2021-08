VAVA präsentiert ALR-Projektor-Screen Pro für den 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor – brillante Farben zu jeder Tageszeit

Der 4K-Ultrakurzdistanz-Laserprojektor VA-LT002 (ausgezeichnet mit dem iF DESIGN AWARD) sorgt für starken Heimkino-Spaß in 4K-UHD-Qualität – die sich noch steigern lässt. Durch den jetzt verfügbaren ALR Projektor-Screen Pro ist Unterhaltung zu jeder Tageszeit garantiert. Auf einer Projektionsdiagonalen von 100 Zoll wird Umgebungslicht zuverlässig herausgefiltert.

Rellingen, Deutschland, 3. August 2021 – VAVA gibt den Verkaufsstart des ALR Projektor-Screen Pro im deutschsprachigen Raum bekannt, der aus der brillanten Projektionsleistung des 4K-Ultrakurzdistanz-Laserprojektors VA-LT002 noch mehr herausholt. Der Screen mit einer Bilddiagonalen von 100 Zoll (254 Zentimeter) ist nämlich weit mehr als eine Leinwand und verbessert durch eine spezielle Mikrostruktur die Darstellung. Die Oberfläche ALR Projektor-Screen Pro absorbiert bis zu 92 Prozent des Umgebungslichts, das von oben auf die Bildfläche scheint. So kommt die 4K-UHD-Qualität des VA-LT002 mit extra scharfen Kontrasten und lebendigen Farben selbst bei Tageslicht noch beeindruckender zur Geltung. Gegenüber klassischen Display-Lösungen wie LED- oder LCD-Bildschirmen punktet der Projektor zudem durch den besonders weiten Blickwinkel von bis zu 160°. Hier sitzen im Heimkino oder im Konferenzraums auch die Zuschauer in der sprichwörtlichen ersten Reihe, die seitlich versetzt zum Screen sitzen.

Einfach schick

Durch den besonders schmalen Rahmen (1,016 Zentimeter) wird der ALR Projektor-Screen Pro gleich im doppelten Wortsinne zum Hingucker und setzt sämtliche Inhalte stilvoll in Szene. Ob Filme, Serien, Videospiele oder Fotos – die Kombination aus Laserprojektor und Screen sorgt für gleichermaßen packende und bildgewaltige Erlebnisse. Fast ebenso spaßig ist die kinderleichte Wandmontage mit einem faltbaren Aluminiumrahmen und einem Federspannungssystem, das den Screen faltenfrei hält.

ALR für bessere Bildqualität

ALR steht für Ambient Light Rejection, also für die Unterdrückung von Umgebungslicht. Diese Technik kommt vor allem bei sogenannten Hochkontrast- oder Tageslicht-Leinwänden zum Einsatz. Die Namensgebung macht es bereits deutlich: Derartige Leinwände zeigen Inhalte mit mehr Helligkeit und sind damit besonders für den Betrieb bei Tageslicht geeignet und machen das typische Abdunkeln von Räumen überflüssig.

Das Konzept setzt auf eine spezielle Oberflächenstruktur, die das Licht der projizierten Inhalte direkt an die Zuschauer reflektiert, während Umgebungslicht in andere Richtungen reflektiert und förmlich herausgefiltert wird. Dieser Effekt steigert gewissermaßen die effektive Helligkeit der Projektionsquelle und sorgt auch in hellen Umgebungen für eine klare Darstellung. Durch den Einsatz von ALR-Technik eignet sich der VAVA ALR Projektor-Screen Pro mit einem Gain von 0,6 perfekt für Orte, an denen eine Verdunkelung nicht immer möglich ist – dazu gehören Wohnzimmer ebenso wie Konferenzräume.

VAVA VA-LT002: brillantes Bild, auch auf kurze Distanz

Der Screen ist der ideale Partner für den VAVA VA-LT002. Der Laserprojektor bietet durch seine geringe Throw Ratio von 0,233 auch aus kurzer Distanz eine beeindruckende Bilddiagonale in brillanter 4K-UHD-Qualität mit HDR-10-Unterstützung, 2.500 ANSI Lumen Helligkeit und ALPD® 3.0 Projektionstechnologie, die auch in Kinos eingesetzt wird. Sein zeitloses Gehäuse-Design mit Stoffapplikationen aus der dänischen Manufaktur kvadrat und die große Anschlussvielfalt mit drei HDMI-Zugängen (inklusive ARC), einem USB-Anschluss, Bluetooth 4.1 und Onlineanbindung per Ethernet oder WLAN runden das starke Entertainment-Paket ab.

Preise und Verfügbarkeit

Beide Geräte von VAVA sind ab sofort online und im ausgewählten Fachhandel erhältlich. Der ALR Projektor-Screen Pro (VA-LTS005) wird für 699,00 Euro angeboten, der VAVA VA-LT002 kostet 2.999,00 Euro. Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer.

Zusammenfassung

ALR-Projektor-Screen Pro für den 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor – brillante Farben zu jeder Tageszeit

Über VAVA

Seit der Gründung im Jahr 2015 macht es sich VAVA zur Aufgabe, unseren Alltag mit innovativen technischen Lösungen zu verbessern. Im Fokus stehen dabei hochqualitative Produkte, die gleichermaßen smart, stark und schick sind. Das Angebot innovativer Lösungen reicht von Video-Babyphones bis zum brillanten 4K-Laserprojektor und zeichnet sich vor allem durch eine moderne Designsprache aus, die bereits mehrfach mit dem Red Dot Design Award prämiert wurde.

www.vava.com

Über Sunvalley

Die Sunvalley Gruppe wurde im Jahr 2007 im chinesischen Shenzhen gegründet und vereint sechs namhafte Marken, die mit smarter Unterhaltungselektronik das Leben von Menschen auf der ganzen Welt bereichern. Über 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betreuen von Entwicklung und Design bis zu Logistik und Vertrieb unter dem Dach der Sunvalley Gruppe innovative technische Produkte für alle Bereiche des täglichen Lebens. Den Verkauf in Deutschland übernimmt seit 2009 die ZBT International Trading GmbH mit Sitz in Hamburg als 100-prozentige Tochtergesellschaft. Zu den Marken der Sunvalley Group gehören TaoTronics und VAVA sowie RAVPower.

www.sunvalley-group.de

