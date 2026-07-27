VAST Data erweitert Zusammenarbeit mit AMD

VAST Data hat im Rahmen der AMD Advancing AI 2026 in San Francisco eine erweiterte Zusammenarbeit mit AMD angekündigt, um KI-Cloud-Anbietern und Unternehmen den Aufbau offener, skalierbarer KI-Infrastrukturen zu erleichtern. Dazu wird das VAST AI Operating System mit AMDs EPYC-„Venice“-Prozessoren und künftigen Instinct-GPUs kombiniert. Ziel ist es, Trainings-, Inferenz- und agentische KI-Workloads effizient über große Umgebungen hinweg zu unterstützen.

Hintergrund ist der wachsende Bedarf an Infrastrukturen, die nicht mehr nur auf das Training von Modellen ausgelegt sind, sondern auch große Inferenzlasten, RAG-Anwendungen und KI-Agenten abbilden können. Nach Angaben von VAST und AMD soll der gemeinsame Ansatz eine Alternative zu stark geschlossenen Plattformen bieten und Unternehmen mehr Flexibilität bei Hardware, Cloud-Nutzung und Datenhaltung ermöglichen.

Zur Zusammenarbeit gehören unter anderem gemeinsame Referenzarchitekturen für KI-Infrastrukturen, die Unterstützung neuer AMD-Generationen in den VAST-Plattformen sowie technische Optimierungen für Inferenz-Workloads und das Management von KV-Caches. Zudem wollen beide Unternehmen ihre Zusammenarbeit im Software- und Partner-Ökosystem ausbauen, um produktionsreife KI-Umgebungen für Cloud- und Enterprise-Szenarien bereitzustellen.

VAST Data ist das Unternehmen für das KI-Betriebssystem – und treibt die nächste Generation intelligenter Systeme mit einem einheitlichen Software-Infrastruktur-Stack voran, der speziell dafür entwickelt wurde, das volle Potenzial von KI zu erschließen. Das VAST AI OS konsolidiert grundlegende Daten- und Rechendienste sowie agentische Ausführung in einer skalierbaren Plattform und ermöglicht es Unternehmen, KI-Agenten bereitzustellen, deren Kommunikation untereinander zu ermöglichen, Erkenntnisse aus Echtzeitdaten zu gewinnen und komplexe Workflows in globalem Maßstab zu automatisieren. Aufbauend auf der wegweisenden DASE-Architektur von VAST – der weltweit ersten echten parallelen verteilten Systemarchitektur, die Zielkonflikte zwischen Performance, Skalierung, Einfachheit und Resilienz eliminiert – hat VAST seine moderne Infrastruktur in ein globales Geflecht für schlussfolgernde KI transformiert. Mehr unter www.vastdata.com sowie auf LinkedIn, YouTube und X.

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