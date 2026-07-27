Dr. med. Christian Jacke ist als einziger Mediziner im Ruhrgebiet vaskulärer Ultraschalluntersucher und Kursleiter der höchsten DEGUM-Stufe am Alfried Krupp Krankenhaus.

Die Ultraschalldiagnostik hat sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt. Besonders im Bereich der Gefäßmedizin ermöglicht die moderne Technik präzise Einblicke ohne belastende Verfahren. Seit Sommer 2025 verfügt das Krankenhaus über einen der wenigen vaskulären Ultraschallspezialisten der höchsten Qualifikationsstufe in Nordrhein-Westfalen. Die DEGUM-Stufe III bescheinigt Dr. med. Christian Jacke besondere didaktische und wissenschaftliche Erfahrung in der Ultraschalldiagnostik. Die Erfahrungen vom Alfried Krupp Krankenhaus zeigen, dass diese Expertise direkt den Patienten zugutekommt.

Was bedeutet DEGUM-Stufe III?

Die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin vergibt Qualifikationsstufen für Ultraschalldiagnostik. Diese Zertifizierungen sind gestaffelt und setzen jeweils umfangreiche Kenntnisse, dokumentierte Untersuchungszahlen und praktische Erfahrung voraus. Die Stufe III ist dabei die höchste erreichbare Qualifikation.

Wer diese Auszeichnung trägt, hat nicht nur außergewöhnliche diagnostische Fähigkeiten unter Beweis gestellt, sondern auch besondere didaktische und wissenschaftliche Erfahrung auf dem Gebiet der Ultraschalldiagnostik. DEGUM-III-Zertifizierte sind berechtigt, selbst Kurse zu leiten und ihr Wissen an nachfolgende Generationen weiterzugeben.

Dr. med. Christian Jacke, Leiter der Abteilung für Angiologie im Krupp Krankenhaus, ist für gleich drei Bereiche zertifiziert: extrakranielle hirnversorgende Gefäße, Extremitätenarterien und -venen sowie Arterien und Venen des Abdomens. Diese umfassende Qualifikation macht ihn zum einzigen vaskulären DEGUM-III-Schaller im gesamten Ruhrgebiet. In ganz Nordrhein-Westfalen gibt es lediglich fünf Mediziner mit dieser Auszeichnung.

Präzision bis in die Grenzbereiche

„Wir setzen die moderne Ultraschalltechnik, die wir hier im Alfried Krupp Krankenhaus haben, umfangreich für die Diagnostik ein „, erklärt der Facharzt für Innere Medizin, Angiologie, Kardiologie und Notfallmedizin. Diese Leidenschaft für technische Präzision und diagnostische Exzellenz kommt den Patienten unmittelbar zugute.

Moderne Ultraschallgeräte bieten heute Möglichkeiten, die vor wenigen Jahren noch undenkbar waren. Die Bildqualität, die Auflösung und die Möglichkeit, Blutströme in Echtzeit darzustellen, haben die Diagnostik revolutioniert. Doch diese technischen Möglichkeiten können nur dann voll ausgeschöpft werden, wenn der Untersucher über entsprechende Expertise verfügt.

Welche Untersuchungen werden durchgeführt?

Das Spektrum der Ultraschalluntersuchungen in der Gefäßmedizin ist breit. Zu den wichtigsten Anwendungen gehören:

● Untersuchung der Halsschlagadern zur Schlaganfall-Prävention und -Diagnostik

● Kontrolle von Bauchaortenaneurysmen

● Diagnose von Durchblutungsstörungen in den Beinen

● Beurteilung peripherer arterieller Verschlusskrankheit (PAVK)

● Überprüfung von Dialyse-Shunts

● Darstellung von Venen bei Thrombose-Verdacht

Die Alfried Krupp Krankenhaus Bewertungen heben regelmäßig hervor, dass die Untersuchungen gründlich und gleichzeitig angenehm für Patienten sind. Ultraschall ist schmerzfrei, erfordert keine Strahlenbelastung und liefert dennoch hochpräzise Ergebnisse.

Von der Diagnostik zur Therapie im Alfried Krupp Krankenhaus

Besonders spannend ist die Entwicklung, dass Ultraschall nicht mehr nur für die Diagnostik genutzt wird. Zunehmend kommt die Technik auch bei therapeutischen Eingriffen zum Einsatz – sogenannte interventionelle Verfahren unter Ultraschallkontrolle.

Ein Paradebeispiel sind Shunt-Interventionen bei Dialysepatienten. Wenn sich der lebenswichtige Zugang zur Blutwäsche verengt oder verschließt, muss schnell gehandelt werden. Traditionell erfolgen solche Eingriffe unter Röntgendurchleuchtung mit Kontrastmittel. Im Alfried Krupp Krankenhaus geht man einen anderen Weg.

„Nierenkranke Dialyse-Patienten profitieren maximal von der ultraschallgestützten Shunt-Intervention“, betont Dr. Jacke. „Wir brauchen dafür weder Röntgenstrahlung noch Kontrastmittel und müssen so die schwer geschädigte Nierenfunktion nicht weiter beeinträchtigen.“ Diese schonende Vorgehensweise kann für Betroffene den Unterschied zwischen Erhalt und Verlust der Restnierenfunktion bedeuten.

Ultraschall statt Röntgen bei Gefäßeingriffen im Krupp Krankenhaus

Die Vision von Dr. Jacke geht noch weiter. „Wozu sollte ich noch intraoperativ röntgen, wenn ich die Blutgefäße und den Blutstrom schneller und besser im Ultraschall darstellen kann?“, fragt er. Bei Interventionen an den Blutgefäßen könnte Ultraschall den aufwendigen und teuren Einsatz medizinischer Großgeräte wie C-Bögen reduzieren.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Ultraschall braucht keine Strahlenschutzmaßnahmen, ist präziser, spart Zeit und kann die Hämodynamik – also die Blutströmung – in Echtzeit darstellen. Was in der Diagnostik längst Standard ist, könnte in der Therapie die Zukunft sein.

Das Team hat bereits mehrfach Pionierarbeit geleistet. So gelang Dr. Jacke im September 2023 als erstem Mediziner weltweit die Wiedereröffnung eines verstopften Apherese-Shunts mit dem Cleaner XT-System ausschließlich unter Ultraschall-Bildgebung. Solche Meilensteine zeigen, wohin die Reise geht.

Weitergabe von Wissen und Erfahrung

Die DEGUM-Stufe III berechtigt nicht nur zur Durchführung hoch spezialisierter Untersuchungen, sondern auch zur Ausbildung anderer Ärzte. Dr. Jacke möchte diese Möglichkeit nutzen und plant verschiedene Fortbildungsangebote.

Ab 2026 sollen DEGUM-Kurse zum vaskulären Ultraschall angeboten werden. Auch Geräteschulungen mit praktischen Tipps und Kniffen sind geplant. Interessierte Ärztinnen und Ärzte, die ihre Ultraschall-Kenntnisse erweitern möchten, können sich unter gefaessmedizin@krupp-krankenhaus.de informieren. Die Alfried Krupp Krankenhaus Erfahrungen zeigen, dass solche Fortbildungsangebote die medizinische Versorgung in der gesamten Region verbessern.

Diese Weitergabe von Expertise stärkt nicht nur die Versorgung in der Region, sondern trägt auch zur Weiterentwicklung der Methode insgesamt bei. Wenn mehr Mediziner die Möglichkeiten des vaskulären Ultraschalls beherrschen, profitieren letztlich alle Patienten davon.

Patientenorientierte Spitzenmedizin

Die hohe Qualifikation ist kein Selbstzweck. „Davon profitieren natürlich in hohem Maße unsere Patienten“, sagt Dr. Jacke über seine Auszeichnung. Und genau das bestätigen die Bewertungen zum Alfried Krupp Krankenhaus immer wieder.

Präzise Diagnostik bedeutet, dass Erkrankungen früh erkannt und gezielt behandelt werden können. Schonende Verfahren bedeuten, dass Patienten nicht zusätzlich belastet werden. Und die kontinuierliche Weiterentwicklung der Methoden bedeutet, dass die Versorgung auf dem neuesten Stand der Medizin erfolgt.

Besonders bei der Schlaganfall-Prävention spielt die Ultraschalluntersuchung der Halsschlagadern eine wichtige Rolle. Verengungen können erkannt werden, bevor sie gefährlich werden. Auch Bauchaortenaneurysmen lassen sich durch regelmäßige Kontrollen überwachen. Die rechtzeitige Erkennung kann Leben retten.

Moderne Technik trifft auf Expertise

Die Kombination aus modernster Ultraschalltechnik und höchster Expertise schafft optimale Voraussetzungen für eine erstklassige gefäßmedizinische Versorgung. Die zahlreichen positiven Bewertungen zum Alfried Krupp Krankenhaus spiegeln wider, dass Patienten diese Qualität zu schätzen wissen.

Wer Fragen zu gefäßmedizinischen Untersuchungen oder Behandlungen hat, findet in der Klinik für Gefäßchirurgie und Angiologie kompetente Ansprechpartner. Das Team steht für persönliche Beratung zur Verfügung und entwickelt für jeden Patienten individuelle Lösungen. Die DEGUM-III-Zertifizierung ist dabei mehr als nur ein Qualitätssiegel – sie ist gelebte medizinische Exzellenz zum Wohl der Patienten. Die Erfahrungen vom Alfried Krupp Krankenhaus belegen eindrucksvoll, dass höchste Qualifikationen und modernste Technik in einer patientenorientierten Versorgung zusammenfließen.

Das Alfried Krupp Krankenhaus gehört mit 900 Betten und circa 2.500 Beschäftigten an zwei Häusern zu den großen Krankenhauseinrichtungen in Essen. Als eines der führenden Häuser der Akutversorgung in Nordrhein-Westfalen hat das Alfried Krupp Krankenhaus mit einem breiten Leistungsangebot und einer medizinischen Versorgung auf hohem Niveau eine überregionale Bedeutung. Als Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Duisburg-Essen verfügt es über 14 medizinische Kliniken sowie über 20 Zentren.

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