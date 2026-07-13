Vasion stellt Intelligent Print Automation vor

Neue Lösung integriert Druck- und Dokumentenprozesse in digitale Workflows und schafft die Grundlage für KI-gestützte Anwendungen

Vasion erweitert seine cloud-native Plattform um Intelligent Print Automation (IPA). Die neue Lösung soll Unternehmen dabei unterstützen, Dokumente und Informationen automatisch in digitale Geschäftsabläufe einzubinden, anstatt sie als PDFs, Ausdrucke oder Scans in isolierten Ablagestrukturen zu verlieren.

In vielen Unternehmen beginnt die Verarbeitung von Dokumenten noch immer mit dem Befehl „Datei > Drucken“. Dabei entstehen häufig unstrukturierte Datenbestände, die weder für Automatisierungen noch für Analysen oder KI-Anwendungen verfügbar sind. IPA nutzt die etablierte „Datei > Drucken“-Gewohnheit der Mitarbeitenden und macht daraus einen intelligenten „Datei > Workflow“-Prozess, um zu verhindern, dass Daten in den Dark-Data-Bereich abwandern. Durch die nahtlose Integration in praktisch jede Anwendung können Dokumente intelligent an nahezu jedes Zielsystem weitergeleitet werden. So bleiben geschäftskritische Informationen nutzbar und lassen sich transparent, nachvollziehbar und regelkonform in Unternehmensprozesse integrieren.

Eine Plattform für intelligente Dokumentenprozesse

Mit Intelligent Print Automation erweitert Vasion das klassische Druckmanagement um intelligente Automatisierungsfunktionen. Dokumente können automatisiert erfasst, klassifiziert und an definierte Zielsysteme oder Workflows weitergeleitet werden – unabhängig von der eingesetzten Anwendung. Statt Dokumente manuell abzulegen oder per E-Mail weiterzuleiten, lassen sich auf Basis definierter Regeln unmittelbar Folgeprozesse anstoßen. Dazu gehören beispielsweise die Archivierung in Dokumentenmanagementsystemen, die Weiterleitung an Fachanwendungen, die automatische Datenerfassung oder die Einbindung in Freigabe- und Signaturprozesse.

Über die Vasion-Plattform stehen dafür weitere Funktionen wie elektronische Formulare (eForms), elektronische Signaturen (eSignature), Intelligent Document Processing (IDP) sowie No-Code-Workflow-Automatisierung zur Verfügung. Darüber hinaus lässt sich die Plattform mit gängigen KI-Engines integrieren, um Dokumentenprozesse durch KI-gestützte Analysen, Klassifizierungen und Automatisierungen zu erweitern. Unternehmen können damit dokumentenbasierte Prozesse ohne aufwendige Integrationsprojekte digitalisieren und automatisieren.

Bei der Entwicklung der cloud-nativen Plattform standen höchste Sicherheits- und Compliance-Standards im Fokus. Neben der FedRAMP® High Authorization erfüllt die Lösung die Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die für den rechtskonformen Einsatz in Unternehmen unerlässlich sind. Darüber hinaus verfügt die Plattform über die SAP-Zertifizierung für die Integration mit GROW with SAP sowie RISE with S/4HANA® Cloud.

Für bestehende Vasion-Kunden lässt sich Intelligent Print Automation in die vorhandene Infrastruktur integrieren. Für Neukunden bietet die Plattform einen zentralen Einstiegspunkt, der andernfalls mehrere Anbieter und monatelange Integrationsprojekte erfordern würde.

Dokumentenprozesse für KI und Automatisierung nutzbar machen

Nach Angaben von Gartner sind rund 80 Prozent der Unternehmensinformationen unstrukturiert und über unterschiedliche Dokumente, Dateien und Systeme verteilt. Unternehmen stehen daher vor der Herausforderung, Informationen effizienter zu erfassen, zu verwalten und für digitale Prozesse nutzbar zu machen.

Auch IDC sieht einen steigenden Bedarf an Lösungen, die Dokumentenmanagement, Compliance und Automatisierung miteinander verbinden. Insbesondere im Zuge der zunehmenden Nutzung von KI-Technologien gewinnen strukturierte und zugängliche Datenbestände an Bedeutung.

IPA adressiert diese Anforderungen, indem Dokumente beim Drucken, Speichern oder Scannen automatisiert in digitale Prozesse eingebunden werden. Dadurch lassen sich Medienbrüche reduzieren, Informationssilos vermeiden und Dokumente für weitere Geschäftsprozesse verfügbar machen.

Bereits heute setzen zahlreiche Unternehmen und Finanzinstitute in der DACH-Region die Printmanagement-Lösung von Vasion ein. So berichtet eine der größten deutschen Banken von einer erheblichen Senkung der IT-Kosten durch die Eliminierung von Druckservern sowie einer Reduzierung der Support-Tickets um 90 Prozent. Vor diesem Hintergrund stößt auch die Erweiterung des Portfolios um IPA auf großes Interesse. Viele Bestandskunden sehen darin die Möglichkeit, ihre Digitalisierungs- und Automatisierungsinitiativen über das Printmanagement hinaus auf weitere dokumentenbasierte Geschäftsprozesse auszuweiten.

„Viele Unternehmen investieren heute in Automatisierung und KI, kämpfen jedoch weiterhin mit isolierten Dokumentenprozessen und unstrukturierten Datenbeständen“, sagt Ryan Wedig, Mitgründer und CEO von Vasion. „Mit Intelligent Print Automation verbinden wir den bestehenden Druckworkflow direkt mit modernen Geschäftsanwendungen und schaffen damit eine Grundlage für effizientere Prozesse und eine bessere Nutzung von Unternehmensinformationen.“

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Über Vasion

Vasion® ist ein Anbieter von Intelligent Print Automation mit der Mission, digitale Transformation für alle Unternehmen möglich zu machen.

Seit mehr als einem Jahrzehnt ist Vasion Vorreiter im Bereich cloud-native und serverlose Druckmanagementlösungen. Mehr als 14.000 Kunden weltweit nutzen die Plattform, auf deren Basis über 30 Millionen Unternehmensendgeräte verwaltet werden.

Die Vasion-Plattform, bestehend aus PrinterLogic, PrinterLogic Output und Vasion Automate, ermöglicht Unternehmen die Modernisierung ihrer Druckinfrastruktur, die Konsolidierung des Output-Managements sowie die Automatisierung dokumentenbasierter Prozesse – zentral gesteuert über eine einheitliche Oberfläche für sämtliche Druck- und Scanumgebungen.

Vasion unterstützt Kunden weltweit aus den Bereichen öffentliche Verwaltung, Gesundheitswesen, Fertigung, Finanzdienstleistungen und Bildung.

Weitere Informationen finden Sie unter vasion.com – Smart Starts Here

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