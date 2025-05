Varonis und Pure Storage: Gemeinsam für sichere Daten

Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), der Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, und Pure Storage haben eine Partnerschaft für mehr Datensicherheit in der fortschrittlichsten Daten-Storage-Plattform auf dem Markt geschlossen. Als erstes Unternehmen im Bereich Datensicherheit ist Varonis nativ in Pure Storage integriert und ermöglicht den Kunden so, ihre sensitiven Daten proaktiv zu schützen, Bedrohungen zu erkennen und die sich ständig weiterentwickelnden Vorschriften im Bereich Datenschutz und KI einzuhalten.

Pure Storage verbessert die Cyber-Resilienz mit unveränderlichen Snapshots, die eine schnelle Wiederherstellung nach einem Cybervorfall ermöglichen. Gemeinsam bieten Varonis und Pure Storage eine leistungsstarke Lösung für Datensicherheit und Cyber-Resilienz, die dazu beiträgt, Datenschutzverletzungen zu verhindern und eine schnelle Recovery zu ermöglichen.

Durch die Partnerschaft können Pure Storage-Kunden mittels der KI-gestützten Datensicherheitsplattform von Varonis automatisch:

Sensitive Daten entdecken und klassifizieren: Varonis scannt die Daten in Pure Storage FlashArray- und FlashBlade-Systemen in Echtzeit und gleicht die Klassifizierungsergebnisse mit Identitäten, Berechtigungen und Aktivitäten ab, um offen zugängliche oder gefährdete Daten zu identifizieren und zu schützen.

Die Datenexposition reduzieren: Varonis bildet komplexe Berechtigungen ab, wie verschachtelte Gruppen und Vererbungen, passt den Zugriff an und korrigiert automatisch zu weit gefasste Zugriffsrechte.

Bedrohungen erkennen und stoppen: Varonis nutzt KI und maschinelles Lernen, um das Benutzerverhalten zu analysieren und Bedrohungen, verdächtige Aktivitäten und böswillige Insider zu erkennen. Mit Varonis Managed Data Detection and Response (MDDR) können Pure Storage-Kunden zudem ihre Security-Teams mit einem 24x7x365 SLA für die Vorfallsreaktion entlasten.

„Die Gewährleistung der Sicherheit von Daten, insbesondere solcher, denen die künstliche Intelligenz zugrunde liegt, ist eine Herausforderung und von entscheidender Bedeutung“, sagt David Bass, EVP of Engineering und CTO von Varonis. „Immer mehr Kunden verlassen sich auf Pure Storage, um das volle Potenzial ihrer KI-Daten zu nutzen – von der Erfassung bis zur Inferenz. Wir freuen uns, dass wir als Partner dafür sorgen können, dass sie mit KI auf sichere Weise innovativ sein können.“

„In einer Welt, in der das Ransomware-Risiko weiter steigt, ist es wichtiger denn je, die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit von Daten zu gewährleisten“, erklärt Dan Kogan, VP of Enterprise Growth and Solutions von Pure Storage. „Mit dieser Partnerschaft versetzen Pure Storage und Varonis Unternehmen in die Lage, kritische und sensitive Daten proaktiv zu schützen, Bedrohungen zu erkennen und sich schnell von Cyber-Vorfällen zu erholen. Durch die Kombination unseres mehrschichtigen Resilienz-Ansatzes und der unauslöschlichen Snapshots mit der intelligenten Datensicherheit von Varonis können Kunden ihre Risiken reduzieren und einen ununterbrochenen Betrieb aufrechterhalten.“

Varonis stellt den Schutz der Daten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie und verfolgt so einen anderen Ansatz als traditionelle IT-Sicherheits-Anbieter. Die Cloud-native Datensicherheitsplattform entdeckt und klassifiziert kontinuierlich kritische Daten, behebt Schwachstellen und erkennt fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Automatisierung.

Tausende Unternehmen weltweit vertrauen beim Schutz ihrer Daten auf Varonis, ganz egal, wo diese gespeichert sind: lokal, in SaaS-, IaaS- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen. Mit Varonis können Kunden eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen automatisieren, wie Data Security Posture Management (DSPM), Datenklassifizierung, Data Access Governance (DAG), Data Detection and Response (DDR), Data Loss Prevention (DLP) oder Insider Risk Management. Weitere Informationen unter www.varonis.com/de

Firmenkontakt

Varonis Systems

Rachel Hunt

Brickell Ave. 8th Floor 801

33131 Miami

+1-877-292-8767



https://www.varonis.com/de/

Pressekontakt

Weissenbach Public Relations GmbH

Bastian Schink

Nymphenburger Str. 86

80636 München

089/55067775



http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.