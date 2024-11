Varonis schützt jetzt auch Google Cloud-Daten

Kunden profitieren von automatisierter Datenidentifizierung, Bedrohungserkennung und Remediation auch in großen Umgebungen

Varonis Systems, Inc., (NASDAQ:VRNS), der Spezialist für datenzentrierte Cybersicherheit, erweitert die Abdeckung seiner Datensicherheitsplattform auf Google Cloud. Dadurch können Sicherheitsverantwortliche nun auch in Google Cloud Storage und Data Warehouses sensitive Daten identifizieren und klassifizieren sowie Bedrohungen frühzeitig erkennen und automatisch stoppen.

Cyberkriminelle haben in aller Regel ein Ziel: die wertvollen Daten von Unternehmen. Deshalb muss ihr Schutz höchste Priorität haben. Die Erkennung sensitiver Daten und die Beseitigung von Risiken in verstreuten Cloud-Umgebungen ist dabei ohne Automatisierung praktisch unmöglich. Während andere Tools die Konfigurationen überwachen, konzentriert sich Varonis auf die Daten und ihre Aktivitäten. Die Datensicherheitsplattform bietet eine tiefe Transparenz und ist in der Lage, automatisch Datenrisiken zu identifizieren und zu beheben.

Mit Varonis können Sicherheitsverantwortliche ihre Datensicherheitslage kontinuierlich verbessern, Datenschutzverletzungen verhindern und das Least-Privilege-Prinzip in Cloud-Umgebungen dauerhaft durchsetzen.

Varonis für Google Cloud ermöglicht:

Identifizierung gefährdeter Daten und automatisierte Remediation: Varonis erkennt und klassifiziert automatisch sensitive Daten in Google Cloud-Speichern, BigQuery, gemanagten Datenbanken in Google CloudSQL und nicht gemanagten Datenbanken, die auf Google Cloud-Workloads installiert sind. Dabei werden übermäßig exponierte Dateien, Buckets und Datensätze identifiziert und die Exposition automatisch deutlich reduziert.

Reduzierte Anzeige sensitiver Daten durch dynamische Datenmaskierung. Varonis verbirgt sensitive Informationen wie personenbezogene Daten, Kreditkarteninformationen und Gesundheitsdaten in BigQuery auf der Grundlage der Benutzerrollen.

Erkennung verdächtiger Aktivitäten und Bedrohungen und schnelle Vorfallreaktion. Varonis erkennt proaktiv interne und externe Bedrohungen für Daten, indem es kontinuierlich Datenaktivitäten und Benutzerverhalten überwacht.

Schnelle Analyse von Zugriffsrechten und Risiken. Varonis bringt Identität, Berechtigungen und das Risiko der Datenexposition in einen Kontext, um Gefährdungen schneller untersuchen und adressieren zu können.

„Unsere einheitliche Datensicherheitsplattform identifiziert und klassifiziert Daten in den genutzten Cloud-Umgebungen und erkennt in Echtzeit Bedrohungen im gesamten Datenbestand des Unternehmens“, erklärt Volker Sommer, Regional Sales Director DACH von Varonis. „Varonis bietet tiefe Einblicke in Cloud-Umgebungen der führenden Hyperscaler und versetzt Sicherheitsteams so in die Lage, das Unternehmensrisiko deutlich zu reduzieren.“

Varonis stellt den Schutz der Daten ins Zentrum der Sicherheitsstrategie und verfolgt so einen anderen Ansatz als traditionelle IT-Sicherheits-Anbieter. Die Cloud-native Datensicherheitsplattform entdeckt und klassifiziert kontinuierlich kritische Daten, behebt Schwachstellen und erkennt fortschrittliche Bedrohungen mit KI-gestützter Automatisierung.

Tausende Unternehmen weltweit vertrauen beim Schutz ihrer Daten auf Varonis, ganz egal, wo diese gespeichert sind: lokal, in SaaS-, IaaS- oder Hybrid-Cloud-Umgebungen. Mit Varonis können Kunden eine breite Palette von Sicherheitsfunktionen automatisieren, wie Data Security Posture Management (DSPM), Datenklassifizierung, Data Access Governance (DAG), Data Detection and Response (DDR), Data Loss Prevention (DLP) oder Insider Risk Management. Weitere Informationen unter www.varonis.com/de

Firmenkontakt

Varonis Systems

Rachel Hunt

Broadway, 29th Floor 1250

10001 New York, NY

+1-877-292-8767



https://www.varonis.com/de/

Pressekontakt

Weissenbach Public Relations GmbH

Bastian Schink

Nymphenburger Str. 86

80636 München

089/55067775



http://www.weissenbach-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.