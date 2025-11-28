VariBox Plus: Mehr Sicherheit bei gleichzeitig flexibler Nutzung

– Die VariBox Plus der Wellstar-Packaging GmbH kombiniert die Flexibilität einer höhenvariablen Verpackung mit zusätzlichen konstruktiven Elementen für erhöhte Verschlusssicherheit. Durch spezielle Laschen- und Klebelösungen bleibt der Deckel auch bei Bewegung und Belastung zuverlässig geschlossen, ohne dass die variable Nutzung der Verpackung eingeschränkt wird.

Für Unternehmen, die empfindliche, besonders hochwertige oder vertrauliche Produkte versenden, bietet die VariBox Plus eine stabile und zugleich anpassungsfähige Lösung. Sie verbindet Schutz und Funktionalität mit wirtschaftlichen Vorteilen in der Lager- und Prozessorganisation. Durch die Reduzierung der benötigten Kartonformate lässt sich der Verwaltungsaufwand für Verpackungsmaterial verringern, was eine effiziente und übersichtliche Materiallogistik unterstützt.

Die VariBox Plus trägt dazu bei, Verpackungsabläufe zu vereinheitlichen, Leerraum zu reduzieren und den Ressourceneinsatz gezielt zu steuern. So entsteht eine Verpackungslösung, die Sicherheit, Wirtschaftlichkeit und Flexibilität gleichermaßen berücksichtigt.

„Die VariBox Plus richtet sich an Kunden, die einen besonders verlässlichen Verschluss wünschen und zugleich von der Flexibilität variabler Höhen profitieren möchten“, erklärt Sebastian Würth, Geschäftsführer der Wellstar-Packaging GmbH. „Sie steht für unseren Anspruch, Verpackungen konsequent an praktischen Anforderungen auszurichten und unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Prozesse und Kostenstrukturen effizient zu gestalten.“

Die VariBox Plus zeigt, wie konstruktive Details zur Steigerung von Sicherheit und Wirtschaftlichkeit im Versand beitragen können – insbesondere dort, wo Effizienz und Qualität gleichermaßen gefordert sind.

Mehr Informationen unter: https://www.wellstar-packaging.de/boxen/

Die Wellstar-Packaging GmbH in Bräunlingen entwickelt modulare Verpackungssysteme, die auf unterschiedliche Sicherheits- und Prozessanforderungen abgestimmt werden können. Mit ISO-zertifizierten Abläufen und enger Zusammenarbeit mit Großkunden entstehen Lösungen, die Funktionalität, Verlässlichkeit und Ressourceneinsatz in Einklang bringen.

