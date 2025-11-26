VariBox: Eine Verpackung, mehrere Höhen – flexible Lösung für viele Formate

Die VariBox der Wellstar-Packaging GmbH ist eine höhenvariable Versandverpackung, die durch vorgestanzte Rillen eine einfache Anpassung an unterschiedliche Produktgrößen ermöglicht. Sie eignet sich besonders für Unternehmen mit einem breiten Artikelspektrum, die ihre Verpackungsprozesse vereinheitlichen und ihre Kostenstrukturen effizienter gestalten möchten.

Durch die flexible Höhenanpassung kann der Innenraum der Verpackung optimal genutzt werden. Das reduziert Leerraum, verringert den Bedarf an zusätzlichem Polstermaterial und ermöglicht eine bessere Ausnutzung des Transportvolumens. So lassen sich Materialeinsatz, Lagerfläche und Transportkosten gezielt beeinflussen – ein klarer Beitrag zu mehr Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz im Versand.

Für Großkunden bedeutet der Einsatz der VariBox zudem eine Vereinfachung von Planung, Lagerhaltung und Beschaffung: Weniger Kartonformate führen zu übersichtlicheren Strukturen und einem geringeren Verwaltungsaufwand. Gleichzeitig bleibt die Verpackung vielseitig einsetzbar und unterstützt standardisierte Abläufe in unterschiedlichsten Versandprozessen.

„Mit der VariBox unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Verpackungslandschaft zu harmonisieren“, erklärt Sebastian Würth, Geschäftsführer der Wellstar-Packaging GmbH. „Das erleichtert Abläufe, erhöht die Übersichtlichkeit und ermöglicht einen gezielten Umgang mit Material und Kapazitäten. Gerade bei Großversendern mit variierenden Produktgrößen können hierdurch Kosten gesenkt und Prozesse nachhaltig stabilisiert werden.“

Die VariBox zeigt, wie funktionales Verpackungsdesign und wirtschaftliches Denken im Versandwesen ineinandergreifen können – von der Planung über den Materialeinsatz bis hin zur täglichen Anwendung.

Mehr Informationen unter: https://www.wellstar-packaging.de/verpackungen-ab-lager

Die Wellstar-Packaging GmbH aus Bräunlingen entwickelt seit 2003 variable und standardisierte Versandlösungen aus Wellpappe. Durch die Kombination aus Beratung, Entwicklung und eigener Fertigung entstehen Verpackungslösungen, die auf die Prozesse und Nachhaltigkeitsziele von Großkunden abgestimmt sind.

Bildquelle: Wellstar-Packaging GmbH