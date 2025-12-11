Eine barocke Geschichte über Liebe, Verrat und Schicksal

Zug, 2025 – Die Schweizer Autorin Andrea Kind präsentiert mit „Vanitas und Venus“ einen mitreißenden historischen Roman, der die Leserinnen und Leser ins barocke Frankreich entführt – in eine Welt voller Leidenschaft, Intrigen und menschlicher Abgründe.

Im Zentrum steht die junge Berengere de Montfort, die nach dem Tod ihrer Eltern gemeinsam mit ihren Geschwistern um den Erhalt des Familienerbes kämpft. Zwischen höfischem Glanz und moralischem Verfall erlebt sie die ganze Spannweite menschlicher Emotionen: Liebe, Ehre, Verrat und den Mut zur Selbstbestimmung.

Mit feinem Gespür für historische Details und kraftvoller Sprache lässt Andrea Kind eine Epoche wiederaufleben, in der gesellschaftliche Zwänge und persönliche Freiheit in einem gefährlichen Spannungsfeld stehen.

„Ich wollte zeigen, wie zeitlos menschliche Schwächen und Sehnsüchte sind – ob im Barock oder heute“, sagt Autorin Andrea Kind über ihr Werk.

Buchinformationen

Titel: Vanitas und Venus

Autorin: Andrea Kind

ISBN: 978-3-03883-191-4

Erscheinungsjahr: 2025

Verlag: Schweizer Literaturgesellschaft (Ein Imprint der Europäischen Verlagsgesellschaften GmbH)

Erscheinungsort: Zug

Kontakt: info@literaturgesellschaft.ch

Website: www.literaturgesellschaft.ch

Über die Autorin

Andrea Kind lebt und schreibt in der Schweiz. Mit „Vanitas und Venus“ legt sie ihren neuesten Roman vor, der historische Authentizität mit psychologischer Tiefe verbindet. Ihre Werke zeichnen sich durch starke Frauenfiguren, atmosphärische Dichte und eine Liebe zum erzählerischen Detail aus.

Die Schweizer Literaturgesellschaft unterstützt Autorinnen und Autoren, die ihr Buch veröffentlichen möchten und bietet von der Textkorrektur über die Buchgestaltung, das Coverlayout, Druck und Vertrieb bis zum intensiven Marketing alle Dienstleistungen an. Autorinnen und Autoren können ihr Manuskript einfach zur Prüfung einsenden, die Prüfung selbst dauert nur etwa 14 Tage. Ein Service der Europäische Verlagsgesellschaften GmbH.

Kontakt

Schweizer Literaturgesellschaft

Rodja Smolny

Rosenbergweg 7a

6300 Zug

041/552 05 30



https://Literaturgesellschaft.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.