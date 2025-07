Valorem Reply bringt KI-gestützte Bilderkennung auf die internationalen Kunstmessen von Art Basel

Valorem Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe, das sich auf die Bereitstellung innovativer Microsoft-basierter Lösungen spezialisiert hat, hat mit Art Basel – einer der weltweit führenden Kunstmessen mit Ausstellungen in Basel, Hongkong, Miami Beach, Paris und Katar – das Besuchererlebnis auf ein neues Level gehoben. In Zusammenarbeit mit Microsoft entstand „Art Basel Lens“, eine neue Funktion innerhalb der offiziellen Messe-App „Art Basel Companion“. Diese nutzt KI-gestützte Bilderkennung, um Besuchern in Echtzeit Informationen zu Kunstwerken auf ihrem Smartphone zur Verfügung zu stellen, was die Erkundung der Messe intuitiver, persönlicher und informativer macht.

Durch das einfache Scannen eines Kunstwerks erfahren die Besucher mehr über das Werk, den Künstler sowie die ausstellende Galerie. „Art Basel Lens“ ermöglicht so ein selbstbestimmteres Messeerlebnis, das die intensive Auseinandersetzung mit den Kunstwerken fördert. Zudem können ausgewählte Inhalte mit automatischer Quellenangabe direkt in sozialen Netzwerken geteilt werden.

Valorem Reply verantwortete die Entwicklung der KI-Bilderkennungspipeline, die auf Azure AI basiert. Speziell trainierte Modelle erzeugen dabei Bild-Embeddings und übernehmen das Zuschneiden der Bilder. Unterstützt wurde das Team von Concept Reply, ebenfalls Teil der Reply Gruppe. Azure AI Search ermöglicht mithilfe vektorbasierter Technologie die Suche nach visuellen Übereinstimmungen. Die Bildverarbeitung erfolgt auf einer sicheren und skalierbaren Backend-Infrastruktur, die Azure App Service, Azure Functions und Azure Blob Storage nutzt.

Nach einer erfolgreichen Pilotphase auf der Messe in Miami Beach, bei der die Funktion in einer Live-Umgebung erprobt wurde, wurde sie auf die Standorte Basel, Paris, Hongkong und Katar ausgeweitet – und sorgt nun weltweit für ein konsistentes Erlebnis für Kunstliebhaber.

Art Basel Lens ergänzt das Messeerlebnis um digitale Funktionen, die neugierig machen und zum Entdecken einladen – ganz ohne das persönliche Erleben vor Ort zu stören.

Erfahren Sie hier mehr über das Projekt.

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

Valorem Reply

Valorem Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe und Microsoft Cloud Solutions Partner, hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen in intelligente Organisationen zu verwandeln und Non-Profit-Organisationen dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen – mit KI-gestützten, cloudbasierten Lösungen, die den Fokus auf die strategischen Ziele und benutzerorientiertes Design legen. Unser erfahrenes Expertenteam, die Leidenschaft, Gutes zu tun, und die Stärke der Microsoft-Technologien erlauben es uns, die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte machen, sicher und schnell zu transformieren. valoremreply.com

Art Basel

Die Art Basel wurde 1970 von Galeristen ins Leben gerufen und gilt heute als weltweit führende Plattform zur Vernetzung von Sammlern, Galerien und Künstlern. Mit Messen in Basel, Hongkong, Paris, Miami Beach und Katar sowie digitalen Formaten wie den Online Viewing Rooms fördert sie aktiv die Entwicklung von Künstlerkarrieren und stärkt die Position von Galerien. Ihre gemeinsam mit dem Lead-Partner UBS herausgegebene Publikation The Art Market steht für ein klares Bekenntnis zu mehr Transparenz im Kunstmarkt. Darüber hinaus engagiert sich die Art Basel mit vielfältigen Initiativen für die Schaffung einzigartiger, von Künstlern gestalteter Erlebnisse und die nachhaltige Förderung lokaler Kunstszenen. artbasel.com

