Vallovapor erweitert Leistungsspektrum: Elektroosmose als innovative Alternative zur klassischen Mauerwerkstrocknung ab 2026

Berlin, 16. Dezember 2025 – Die Vallovapor GmbH, Spezialist für Schimmelsanierung und Mauerwerkstrocknung, erweitert ab dem 1. Januar 2026 ihr Leistungsportfolio um das innovative ValloFlow-Verfahren – eine Elektroosmose-Lösung zur nachhaltigen Mauertrockenlegung. Damit bietet das Berliner Unternehmen seinen Kunden künftig zwei bewährte Methoden zur Bekämpfung aufsteigender Feuchtigkeit: das klassische ValloDry-Injektionsverfahren und das neue elektrophysikalische ValloFlow-System.

Zwei Lösungen für unterschiedliche Anforderungen

„Jedes Gebäude ist anders, und nicht jede Methode ist für jede Situation ideal geeignet“, erklärt Martin Urbanek, Geschäftsführer der Vallovapor GmbH. „Mit der Kombination aus ValloDry und ValloFlow können wir unseren Kunden ab 2026 die jeweils optimale Lösung für ihr Feuchtigkeitsproblem anbieten.“

ValloDry – Das bewährte Injektionsverfahren

Das ValloDry-Verfahren basiert auf der klassischen Mauerwerksinjektion, bei der ein spezielles Abdichtungsgel unter Druck in das Mauerwerk eingebracht wird. Diese Methode eignet sich besonders für:

– Schnelle Sanierung: Die Horizontalsperre wird innerhalb weniger Tage erstellt

– Standardmauerwerk: Ideal für Ziegel-, Klinker- und Kalksandsteinmauerwerk

– Mittlere Durchfeuchtung: Bei Feuchtigkeitsgraden bis 80%

– Kostenbewusste Projekte: Vergleichsweise günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis

– Begrenzte Flächen: Horizontalsperren in definierten Bereichen

Das ValloDry-System arbeitet mit hochwirksamen Injektionsgelen, die sich in den Kapillaren des Mauerwerks verteilen und eine dauerhafte wasserabweisende Barriere bilden. Die Anwendung ist innerhalb von 2-5 Tagen abgeschlossen, und die Wände können anschließend sukzessive austrocknen.

ValloFlow – Die elektrophysikalische Innovation

Das neue ValloFlow-System nutzt das Prinzip der aktiven Elektroosmose nach ÖNORM B3355. Dabei werden Elektroden im Mauerwerk installiert, die ein schwaches elektrisches Feld erzeugen. Dieses kehrt die natürliche Polarität des Mauerwerks um und lässt die Feuchtigkeit kontrolliert zurück ins Erdreich wandern. ValloFlow ist die erste Wahl für:

– Großflächige Durchfeuchtung: Komplette Gebäudebereiche inklusive Bodenplatte und angrenzenden Wänden

– Hochgradig durchfeuchtetes Mauerwerk: Auch bei Feuchtigkeitsgraden über 90% wirksam

– Denkmalgeschützte Objekte: Minimale bauliche Eingriffe, schonend für historische Substanz

– Naturstein- und Bruchsteinmauerwerk: Ideal für inhomogene Mauerwerksstrukturen

– Langfristige Prävention: Dauerhafte aktive Sperre gegen erneutes Eindringen von Feuchtigkeit

– Komplexe Gebäudegeometrien: Auch für Bereiche, die mit Injektionen schwer erreichbar sind

„Das Besondere am ValloFlow-Verfahren ist, dass es flächig wirkt“, erläutert Urbanek. „Während ValloDry eine horizontale Barriere schafft, erzeugt ValloFlow ein elektrisches Feld, das das gesamte Mauerwerk erfasst – einschließlich Bodenplatte und vertikaler Wandflächen, und das ohne Mehrkosten.“

Wissenschaftlich fundiert und praxiserprobt

Beide Verfahren basieren auf wissenschaftlich anerkannten Methoden. Während Injektionsverfahren seit Jahrzehnten im Bauwesen etabliert sind, gewinnt die aktive Elektroosmose zunehmend an Bedeutung – insbesondere bei der Sanierung von Altbauten und denkmalgeschützten Gebäuden. Das ValloFlow-System arbeitet mit minimalen Spannungen (5-24V) und ist absolut sicher für Bewohner und Bausubstanz.

Ganzheitliche Beratung für optimale Ergebnisse

„Unsere Kunden profitieren von einer objektiven, projektbezogenen Beratung“, betont Urbanek. „Nach einer gründlichen Feuchtigkeitsanalyse empfehlen wir das Verfahren, das technisch und wirtschaftlich am besten zur jeweiligen Situation passt – sei es ValloDry, ValloFlow oder in manchen Fällen auch eine Kombination beider Methoden.“

Nach der Mauertrockenlegung bietet Vallovapor wie gewohnt das komplette Leistungsspektrum aus einer Hand: von der fachgerechten Schimmelbeseitigung über die Auswahl geeigneter Sanierputze bis hin zu hochwertigen Maler- und Lackierarbeiten für den perfekten Abschluss.

Die Vallovapor ist spezialisiert auf Schimmelsanierung und Feuchteschäden mit Schwerpunkt in Berlin, Brandenburg und Hessen. Mit dem ValloDry-Verfahren bietet das Unternehmen eine wissenschaftlich fundierte Methode zur dauerhaften Mauerwerkstrocknung. Vallovapor betreut Hausverwaltungen, Wohnungsbaugesellschaften und private Immobilieneigentümer.

