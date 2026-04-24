Valley Forge im Fokus

The Countryside of Philadelphia im Zeichen von America250

Von bedeutenden Schauplätzen der amerikanischen Revolution bis hin zu authentischen Reenactments rund um den Unabhängigkeitstag

Im Kontext von America250 positioniert sich The Countryside of Philadelphia 2026 als zentrale Destination für Reisen auf den Spuren der amerikanischen Geschichte. Mit dem 50-jährigen Jubiläum des Valley Forge National Historical Park, historischen Schauplätzen und erlebnisorientierten Formaten bietet die Region vielfältige Anlässe für geschichtsinteressierte Reisende.

Ein zentraler Höhepunkt ist das Jubiläum des Valley Forge National Historical Park. Auf dem weitläufigen Gelände zog sich George Washington im Winter 1777/78 mit seiner Armee zurück, um die Truppen neu zu formieren – ein entscheidender Moment im Unabhängigkeitskrieg. Heute verbindet der Park historische Stätten mit einem breiten Besucherangebot, darunter geführte Touren, Museen und Living-History-Erlebnisse. Am 4. Juli 2026 feiert der Park sein 50-jähriges Bestehen, begleitet von mehrtägigen Feierlichkeiten vom 3. bis 5. Juli rund um den amerikanischen Unabhängigkeitstag.

Seit diesem Jahr ist der Park zudem Teil des neuen „Highway of Heroes“, einer historischen Route durch Pennsylvania, die zentrale Schauplätze der amerikanischen Geschichte miteinander verbindet.

Ergänzt wird das Angebot durch weitere Formate im Rahmen von America250. Dazu zählen die „Houses of Declaration“ vom 3. bis 5. Juli 2026, bei denen öffentliche Lesungen der Unabhängigkeitserklärung an verschiedenen Orten der Region stattfinden. Das Format greift eine Tradition aus dem Jahr 1776 auf und bietet Besuchern einen authentischen Zugang zur amerikanischen Geschichte rund um den 4. Juli.

Ein weiteres Highlight ist das Battle of Brandywine Reenactment im Brandywine Battlefield Park. Am 19. September 2026 wird dort die größte eintägige Schlacht des Unabhängigkeitskrieges detailgetreu nachgestellt. Historische Darstellungen, militärische Vorführungen und begehbare Lager vermitteln eindrucksvoll das Leben im 18. Jahrhundert.

Mit dieser Kombination aus bedeutenden Originalschauplätzen, Jubiläumsanlässen und lebendigen Geschichtsformaten unterstreicht The Countryside of Philadelphia seine Rolle als historisch geprägte Destination – und als attraktives Reiseziel für das Jahr 2026.

Agentur für Destinationsmarketing – Trade Marketing & PR

Firmenkontakt

skope Tourism Marketing

Simone Kreckel

An den Drei Hohen 80

60453 Frankfurt

01717988509



http://www.skope-tourism.com

Pressekontakt

Simone Kreckel – skope Tourism Marketing

Simone Kreckel

An den Drei Hohen 80

60453 Frankfurt

01717988509



http://www.skope-tourism.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.