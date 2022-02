Valentinstag, Hochzeitstag oder Jahrestag

Zeit zu zweit und romantische Wohlfühltage in den Lifestyle-Ferienhäusern der sevencollection an der Algarve

Frankfurt am Main 10. Februar 2022 – Der Lieblingsstrand, das Lieblingsrestaurant, der Lieblingsaussichtspunkt, der Lieblingsplatz. Gemeinsam zu reisen und Lieblingsorte entdecken macht Spaß und verbindet. Ob zum Valentinstag, zum Hochzeitstag oder Jahrestag – die Zweier-Apartments von sevencollection bieten dafür die schönste Ausgangsbasis an der Algarve. „Zuhause auf Zeit“ ist die treffende Bezeichnung für die modernen und mit viel Liebe zum Detail gestalteten Wohnungen.

Herzlicher Willkommensgruß

Als Gruß der Gastgeber und herzliches Willkommen finden sich eine Schale frischer Früchte, eine kleine Käseauswahl mit Kräckern, ein gekühlter Weißwein und ein Rotwein bei Ankunft für alle Gäste in den Ferienwohnungen der sevencollection. Die Produkte kommen aus der Region und laden die Gäste ein, sich nicht nur gleich zu Hause zu fühlen, sondern sich auch inspirieren zu lassen, die Region kulinarisch zu entdecken. Tipps für Restaurantbesuche, gemütliche Bars, aber auch für sehenswerte Aussichtspunkte, Strände und vieles mehr, gibt es an der Rezeption oder im Genussreisebuch „Algarve Eine kulinarische Reise. Geschichten und Rezepte aus Portugals wildem Süden“, das in allen Wohnungen ausliegt.

Valentinstagsspecial

Für alle Paare stellt sevencollection außerdem an Valentinstag eine Flasche Sekt in den Kühlschrank – so ist der Toast auf die Liebe, das Leben und die Zeit zu zweit gesichert. Entspannt auf den Sonnenliegen und Daybeds auf der Terrasse oder ganz gemütlich auf dem Sofa im Wohnbereich. Am gemeinsamen Lieblingsplatz eben.

Informationen und Buchungen auf www.sevencollection.de und über contact@sevencollection.de.

Über KPRN network

KPRN network GmbH ist eine der führenden Full-Service-Agenturen für die Tourismusindustrie in Deutschland mit Sitz in Frankfurt, Berlin und München. 1994 von Hanna Kleber gegründet, bietet KPRN seinen Kunden individuelle Kommunikationslösungen zur erfolgreichen Umsetzung ihrer B2B- und B2C-Marketingziele im deutschsprachigen Markt. KPRN network GmbH ist zudem Gründungsmitglied der Hotel Performance Group (hpg) und Partner des internationalen Zusammenschlusses Travel Lifestyle Network (TLN).

www.kprn.de; www.travellifestylenetwork.com; www.hotelperformancegroup.com

Firmenkontakt

KPRN network GmbH

Annette Hill

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0172 6170852

hill.annette@kprn.de

http://www.kprn.de

Pressekontakt

KPRN network GmbH

Pantea Khaledpour

Hamburger Allee 45

60486 Frankfurt

0172 6649810

khaledpour.pantea@kprn.de

http://www.kprn.de

Bildquelle: @sevencollection