Valentinstag feiern mit Leawo Valentinstag-Aktion 2021

Automatische Qualitätsverbesserung einer Reihe von Fotos mit nur einem Klick durch Enhancer-Technologie der künstlichen Intelligenz

Zusammenfassung: Zur Feier des Valentinstages hat Leawo gerade 2021 Aktionsangebote gestartet, bei denen man bis zu 50% Rabatt auf die Top-Seller-Bundles und Singles erhalten kann. Außerdem werden Leawo PhotoIns als kostenloses Geschenk angeboten.

Shenzhen, 13. Februar 2021 – Leawo Software, der Spezialist für Multimedialösungen und Datenmanagement-Software, startet jetzt die Sonderaktion 2021 mit dem neu eingeführten AI Foto Optimierer – PhotoIns als Gratisangebot, 50% Rabatt auf das 13-in-1 Bundle und 40% Rabatt auf die Top-Bundles, Photo Solution Bundles und Blu-ray Singles. Zusätzlich gibt es auf der offiziellen Website einen 30% Rabatt-Gutscheincode für alle Einkäufe. In den kommenden Tagen, bis zum 28. Februar 2021, wird Leawo damit beginnen, diese Bundles und Produkte für Kunden auf der ganzen Welt auszuliefern, damit Kunden in den Genuss der Multimedia-Lösungen kommen, die das tägliche Leben verändern.

Wie bekommt man Leawo AI Foto Optimierer – PhotoIns als Gratisgeschenk?

Leawo PhotoIns, angetrieben durch die fortschrittliche Technologie der künstlichen Intelligenz, ist in der Lage, automatisch und intelligent die Fotos zu analysieren und dann die Fotoqualität mit nur einem Klick zu verbessern und zu perfektionieren, ohne zusätzliche Bedienung.

Leawo bietet dieses leistungsstarke Programm zur Fotoverbesserung jetzt völlig kostenlos an. Nachdem der Name und die E-Mail-Adresse des Benutzers oben auf der Aktionsseite eingegeben wurden, wird automatisch ein Registrierungscode verschickt. Benutzer brauchen nur PhotoIns von der offiziellen Website herunterzuladen und den erhaltenen Registrierungscode in der App zu aktivieren, dann erhalten sie eine 1-Jahres-Lizenz für dieses Programm.

50% Rabatt auf Leawo 13-in-1 Bundle

Leawo 13-in-1-Paket ist ein All-in-One-Bundle, das Prof. Media, iTransfer und Prof. DRM Media Pack enthält und verschiedene Multimedia-Lösungen auf Blu-ray/DVD-Discs, iOS-Geräte, iTunes-Video/Musik/Hörbücher und Spotify-Musik usw. bietet.

Leawo Prof. Media enthält Video Converter, Video Downloader, Blu-ray Ripper, Blu-ray Creator, Blu-ray Copy, DVD Ripper, DVD Copy und DVD Creator, ist ein 8-in-1 umfassendes Paket.

Leawo iTransfer, als eine der besten iTunes-Alternativen, wird verwendet, um viele Arten von Dateien wie Musik, Videos, Klingeltöne, Fotos usw. zwischen iOS-Geräten, iTunes, PC/Mac unter Umgehung der iTunes-Beschränkung zu übertragen. Darüber hinaus kann es iOS-Geräte als Flash-Disks machen, auch wenn die Dateien nicht von iOS-Geräten unterstützt werden.

Leawo Prof. DRM Pack ist ein 4-in-1 DRM-Entfernungs- und Konverter-Tool zum Entfernen des DRM-Schutzes durch Konvertierung von iTunes-Musik/Video/Hörbuch, Amazon Audible-Hörbüchern und Spotify-Songs in gängige Formate.

Leawo bietet jetzt 50% Rabatt auf dieses einfach zu bedienende, aber professionelle 13-in-1-Paket.

40% Rabatt auf Leawo Top Bundles und Blu-ray Singles

Es gibt 3 Arten von Bundles, 4 Arten von Fotolösungen und 4 verschiedene Blu-ray Singles, die an der Aktion teilnehmen.

Das beste Multimedia-Lösungs-Bundle, ist eigentlich das oben erwähnte 8-in-1-Bundle, das den Nutzern hilft, Videos zu konvertieren und herunterzuladen, zu rippen, zu konvertieren, zu kopieren und Blu-ray/DVD-Filme zu brennen, Online-Videos herunterzuladen, Fotodiashows zu erstellen und nach Belieben auf DVD/Blu-ray zu brennen.

Der All-in-One iOS Manager, einschließlich iTransfer, Music Recorder und Tunes Cleaner, hilft Anwendern, iOS-Daten für Backups zu übertragen, Online- und Offline-Musik aufzunehmen, iTunes-Musikbibliothek und andere Musikbibliotheken aufzuräumen.

DRM-Entfernungs- und Konverter-Toolkit ist das 4-in-1 Leawo Prof. DRM Pack, einschließlich iTunes Video Converter, iTunes Music Converter, iTunes Audiobook Converter und Spotify Converter.

4 Fotolösungen sind iTransfer + Video Converter, iTransfer + DVD Creator, Video Converter + DVD Creator sowie iTransfer + PowerPoint to DVD Pro, die eine Fülle von Lösungen zum Übertragen von Fotos von iOS-Geräten auf den Computer und zum Umwandeln von Fotos in Foto-Diashow-Videos sowie zum Brennen von Fotos und Foto-Diashow-Videos auf Blu-ray/DVD zum besseren Speichern und Teilen bieten.

Die oben genannten Bundles und 4 Blu-ray-Singles, darunter Blu-ray Ripper, Blu-ray Copy, Blu-ray Creator und Blu-ray Cinivia Removal, sind während der Valentinsaktion mit einem Rabatt von 40% erhältlich.

Mehr über diese Valentinstag-Aktion klicken Sie bitte hier.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

