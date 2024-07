Valentina Neher: Die Freude am Essen wiederentdecken

Valentina Neher hilft Übergewichtigen, die Freude am Essen neu zu entdecken. Ihre Methoden bei Lighter.me sind darauf ausgelegt, Abnehmen mit Genuss zu verbinden.

In einer Zeit, in der Diäten oft mit Verzicht und Frustration verbunden sind, bringt Valentina Neher eine frische und freudvolle Perspektive in die Ernährung. Als qualifizierte und zertifizierte Diät-Assistentin bei Lighter.me schenkt sie schwer Übergewichtigen und adipösen Menschen neue Freude am Essen und begleitet sie auf ihrem Weg zu einem gesünderen Leben.

Valentina strahlt eine fröhliche Begeisterung aus, die ansteckend wirkt. Mit ihrer positiven Energie und ihrem tiefen Verständnis für Ernährung zeigt sie den Nutzern von Lighter.me, dass Abnehmen nicht gleichbedeutend mit Verzicht ist. Stattdessen legt sie den Fokus darauf, wie man sich so ernähren kann, dass man besser abnimmt, während man gleichzeitig gesund und vor allem auch lecker isst.

Die Ernährungsberatung von Valentina ist ein integraler Bestandteil des ganzheitlichen Abnehmprogramms von Lighter.me. Dieses Programm basiert auf einem sogenannten klinischen Algorithmus, der eine individuell angepasste medizinische Behandlung ermöglicht. Jeder Nutzer erhält eine maßgeschneiderte Kombination aus Arztkonsultationen, Medikamentengabe (beispielsweise Wegovy oder Mounjaro), optimierter Ernährung und einer dynamischen Lebensstil-Anpassung, die regelmäßige Bewegung umfasst.

Dabei werden die Maßnahmen genau auf die Bedürfnisse und Fähigkeiten des Einzelnen abgestimmt, um Überforderung zu vermeiden und die optimalen Möglichkeiten auszuschöpfen. Valentina sorgt dafür, dass die Nutzer sich nicht nur körperlich besser fühlen, sondern auch eine neue Beziehung zum Essen entwickeln – eine Beziehung, die Genuss und Gesundheit miteinander vereint.

Das komplette 12-monatige Lighter.me-Programm kostet die Nutzer im Schnitt zwischen 3 und 4 Euro pro Tag. In diesem Zeitraum können sie bis zu 20% ihres Körpergewichts verlieren. Doch das Ziel des Programms ist nicht nur die Gewichtsabnahme. Es geht darum, dass die Nutzer nach Beendigung des Programms ihr Wohlfühlgewicht dauerhaft halten können.

Valentina steht dabei als motivierende Begleiterin an ihrer Seite. Sie zeigt, dass es möglich ist, Freude am Essen zu haben und gleichzeitig gesund abzunehmen. Ihre Arbeit bei Lighter.me verändert Leben und macht Menschen glücklich – eine Mahlzeit nach der anderen.

