uwe electronic präsentiert neuen Flüssigkeitskühler

Die effiziente Lösung mit und ohne Montagebohrung

In der heutigen Zeit, in der die Nachfrage nach leistungsstarken Kühllösungen kontinuierlich steigt, ist die Entwicklung effizienter und kompakter Wasserkühlsysteme von entscheidender Bedeutung. Besonders bei mittleren und kleinen Gehäusen stehen Designer und Ingenieure vor der Herausforderung, geeignete Kühllösungen zu finden, die sowohl Platz sparen, als auch eine hohe Kühlleistung gewährleisten.

uwe electronic bietet einen neuen Flüssigkeitskühler mit Kupferrohr und 4-Umläufen – plus Montagebohrung bei Bedarf – die ideale Antwort auf diese Herausforderungen an.

Der neue Flüssigkeitskühler ist modular aufgebaut und ermöglicht eine flexible Integration in verschiedene Anwendungen. Dank dieser Bauweise können die Komponenten problemlos an die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung angepasst werden. Die einzelnen Module sind sorgfältig abgestimmt, um eine reibungslose Funktion und maximale Effizienz zu gewährleisten.

Ein zentrales Merkmal des Flüssigkeitskühlkörpers ist der geringe Platzbedarf. Dieser ist konzipiert, sich nahtlos in bestehende Systeme einzufügen, ohne dabei Kompromisse bei der Kühlleistung einzugehen.

Die Kombination aus hochwertigen Materialien und einer innovativen Konstruktion, sorgt für eine ausgezeichnete Kühlleistung. Die Kupferrohre sind speziell dimensioniert, um die Wärmeableitung zu maximieren und die Temperaturen unter Kontrolle zu halten.

Ein herausragendes Merkmal der Flüssigkeitskühlkörper ist das 4-Umläufe Design. Diese Konstruktion ermöglicht eine verbesserte Wärmeverteilung innerhalb des Systems und steigert die Effizienz der Kühlung erheblich. Durch die 4-Umläufe wird die Kontaktfläche zwischen Kühlmittel und Wärmequelle vergrößert, was zu einer schnelleren und effektiveren Wärmeaufnahme führt. Dadurch können selbst unter schweren Bedingungen konstante Temperaturen gehalten werden.

uwe electronic verbaut diesen hochmodernen Flüssigkeitskühler in seine eigenen Systeme und kann somit auf umfangreiche Erfahrungen und einen soliden Lagerbestand zurückgreifen.

Diese Expertise garantiert hohe Qualität und eine zuverlässige Leistung, die den Ansprüchen verschiedener Anwendungen gerecht wird.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite Flüssigkeitskühlkörper und Zubehör

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

uwe electronic GmbH

Daniela Rauch

Inselkammerstrasse 10

82008 Unterhaching

08944119021



http://www.uweelectronic.de

