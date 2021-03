UVC-Deckengerät 62 x 62cm von euroLighting beseitigt 99,9% Viren

Große Räume mit Luftreinigungsgeräten erfolgreich desinfizieren

Nagold, März 2021 – euroLighting vertreibt eine Neuheit im Bereich UVC-Luftreinigungsgeräte zur Desinfektion von Räumen von Corona-Viren und Bakterien: Die Decken-montierbaren Luftreinigungsgeräte mit 62 x 62cm wurden zur einfachen und platzsparenden Nachrüstung in abgehängten Decken und Kassettendecken entwickelt und töten Viren zu 99,9 Prozent ab.

Luftreinigungsgeräte zur Desinfektion von Räumen sind in den vergangenen Monaten vor allem in Form von mobilen Standgeräten bekannt geworden. Sie saugen die Raumluft über einen Ventilator ein, pressen sie durch verschiedene Filtersysteme und leiten sie schließlich in eine abgedichtete Kammer, in denen sich UVC-LEDs befinden, die Viren und Bakterien mit einer hohen Effizienz abtöten.

Die neuen Decken-montierbaren UVC-Luftreinigungsgeräte lassen sich praktisch und platzsparend in abgehängten Decken nachrüsten. Mit ihren Maßen von 62 x 62cm passen sie speziell in Kassettendecken sowie in jede andere abgehängte Deckenkonstruktion. Die Geräte sind formschön und unterscheiden sich funktionell kaum von den Standgeräten.

Der wesentliche Unterschied liegt in ihrem Filtersystem: Es besteht aus einem Aktivkohlefilter, der Staubpollen und andere Staubteile erfolgreich aus der Luft herausfiltert, sowie einer zusätzlichen UVC-Kammer, die Viren zu 99,9 Prozent abtötet, und einem dreistufigen Gebläsesystem. Dabei wird die verbrauchte Luft zentral in der Mitte des Gerätes eingezogen und unter der Decke an allen vier Seiten wieder in den Raum zurückgeblasen.

Eigenschaften des Deckengeräts:

– Es hat eine Leistungsaufnahme von 150W und eignet sich für Räumlichkeiten bis 60m³. Der Luftdurchsatz beträgt 600m³/h, damit findet eine mehrmalige Luftreinigung des Raumes pro Stunde statt.

– Mit einem Geräuschpegel des Gebläses von 40dB in der 1. Schaltstufe ist das Gerät fast nicht zu hören und liegt damit unter dem Geräuschpegel von sich unterhaltenden Menschen.

– Das Ein- und Ausschalten erfolgt über eine benutzerfreundliche Fernbedienung, die UVC-Kammer sowie die Gebläse-Geschwindigkeit lassen sich separat einschalten bzw. steuern. Auch eine Timer-Schaltung ist vorhanden.

– Dank klarer übersichtlicher Bauweise ist das Deckengerät äußerst wartungsfreundlich und besitzt eine lange Lebensdauer.

– Sein Gewicht beträgt 20 kg und es lässt sich mit höhenverstellbaren Stahlseilen an der Deckenkonstruktion befestigen.

Bei euroLighting sind außerdem Stand- und Wandgeräte für die Desinfektion von Räumen bis zu 100m3 sowie Tischgeräte erhältlich.

Ein ausführlicher Katalog zum healthcare-Lieferprogramm von euroLighting sowie weitere Informationen sind auf der euroLighting-Webseite im Bereich “healthcare” zu finden: http://www.eurolighting.de

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (= HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

Der Unternehmensbereich healthcare fokussiert sich auf den Vertrieb von UVC-Luftreinigungs- und Desinfektionsgeräten.

