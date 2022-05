Utsiktens succé fortsätter – vann efter utvisningskaos

Bottentippade inför säsongen. Men Utsiktens BK fortsätter att motbevisa tvivlarna. I derbyt mot Örgryte IS senast blev det tre poäng och mot Dalkurd FF hemma på Bravida arena på söndagen inkasserades ännu en seger Köp Fotbollstroja Barn .

Den kunde bärgas utan större problem. Det slutade 3–0.

Ändå var lagkapten Erik Westermark inte belåten med insatsen.

– Vi gjorde en otroligt dålig match. Men vi är bättre än vad folk tror. Man har underskattat oss. Även när vi spelar dåligt är vi rätt bra. Vi tummar inte på det hårda jobbet, säger Westermark.

Han fortsätter.

– Våra första 20 minuter var visserligen riktigt bra. Vi startade matchen väldigt fint, spelade på få tillslag, hade mycket öppningar och skapade många chanser. Då kände man att det här vinner vi med 6–0. Sedan bajsade vi ner oss. Det är gamla vanor från Ettan. Det var lite så i fjol också, att när vi ledde så tappade vi spelet.

Men vinst blev det trots allt.

Sågar målvakten: ”Fy fan, det är illa”

Grunden till segern lades i den första halvleken, det här efter två dråpliga mål. Just Erik Westermark var den som öppnade målskyttet. Han skickade iväg ett tamt skott som Bobby Allain tappade in. En jättetavla.

– Det är mycket träning bakom det målet! Nej, det var illa. Det är ett riktigt dåligt skott. Ett hemskt dåligt skott, säger Westermark som i halvtidsintervjun med Discovery sågade Allains ingripande Fotbollströja barn .

– Fy fan, det är illa för målvakten. Det är dåligt. Men mål är mål, sa han till Discovery då.

Efter matchen fortsatte Westermark att vara kritisk till burväktarens agerande.

– Han ska inte vara nöjd alls. Det var inte någon skruv i det skottet eller något vobblande. Det var en lös tåpaj.

Utsikten skuggar toppen

Inte ditt vackraste mål i karriären?

– Jag har ju tryckt upp några mål i bortre krysset genom åren, men det här är nog det sjukaste och sämsta målet jag har gjort. Men skjuter man inte kan man inte göra mål, brukar det inte vara så man säger?

Jo. Så du fortsätter skjuta nu?

– Jag lämnar nog över det till några andra i laget! Blir bäst så. Jag är prestigelös där.

Innan den första halvleken var över hade Utsikten ökat på ledningen – efter ett självmål från Dalkurd. Gästerna gjorde det sannerligen inte enkelt för sig själva. I andra halvlek drog bortalaget på sig dubbla utvisningar.

Först fick Sigitas Olberkis rött kort i den 55 minuten efter att ha måttat en skalle mot Diocounda Gory. 13 minuter senare fick Koen Kostons, som brände Dalkurds bästa chans att ta sig in i matchen när han missade ett friläge i början av andra halvlek, två gula kort för snack inom loppet av några sekunder Billiga Fotbollströjor .

– Väldigt klantigt av dem, säger Westermark.

Westermark: ”Siktar mot Champions League

Med två man mer kunde Utsikten enkelt spela av tillställningen. Inhoppande Markus Björkqvist fastställde slutresultatet med att placera in 3–0.

I och med segern är Utsikten uppe på femte plats i tabellen.

Endast en poäng skiljer upp till allsvensk uppflyttning.

Är det allsvenskan nästa?

– Det är Champions League nästa, säger Westermark skämtsamt.

– Nä, men ofta är det så att nykomlingar tar många poäng i början. Sedan brukar det mattas av. Samtidigt tror jag som sagt att många lag har underskattar oss. Vi är en liten förening som är jobbiga att möta. Det har vi bevisat.