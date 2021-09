UTA und The ai Corporation kooperieren im Kampf gegen Tankkartenbetrug

Kleinostheim – UTA, einer der führenden Anbieter von Tank- und Servicekarten in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, arbeitet mit der britischen The ai Corporation (ai), einem Experten für Betrugsprävention und Zahlungslösungen, zusammen. Ziel dieser neuen Partnerschaft ist es, den UTA-Kunden noch mehr Schutz vor der weltweit zunehmenden Bedrohung durch Tankkartenbetrug zu bieten. Die Leistungen von ai ergänzen künftig UTAs etabliertes Spektrum an Sicherheitsmaßnahmen und die Tätigkeit von UTAs internem Team für Betrugserkennung und Kartensicherheit.

Der aiFraud Managed Service basiert auf dem neuesten System für automatisiertes maschinelles Lernen des Unternehmens. Er kombiniert die neuesten, fortschrittlichsten Technologielösungen mit tiefreichender Expertise in der Betrugsanalyse, um so weltweit die neuesten Betrugstrends auszubremsen. Derzeit unterstützt dieser Service mehr als 200.000 Tankstellen in Europa, Nordamerika, Ostasien und Südafrika und managt über 500 Millionen Tankkartentransaktionen im Jahr.

“Wir wollen unseren Kunden stets die höchste Sicherheit bei ihren Tankkarten und Transaktionen bieten. Da das Risiko des Tankkartenmissbrauchs kontinuierlich steigt und die Betrugsmethoden technisch immer ausgefeilter werden, passen wir unsere Systeme und Prozesse zur Betrugsprävention und -aufdeckung kontinuierlich an”, sagt Carsten Bettermann, CEO von UTA. “Dank der Zusammenarbeit mit ai und der Einführung einer Algorithmen-basierten, automatisierten und durch Künstliche Intelligenz (KI) gesteuerten Betrugserkennung heben wir unsere Sicherheitsstandards jetzt auf ein neues Niveau.”

Auch Dr. Mark Goldspink, CEO von ai, ist von der Zusammenarbeit überzeugt: “Wir werden die bestehenden Präventionsmaßnahmen für das gesamte Tankkartenportfolio mit unserer langjährigen Erfahrung ergänzen. Mit unserem aiFraud Managed Service erhält UTA nicht nur Zugang zu den neuesten Technologien und unserem automatisierten maschinellen Lernen (AutoPilotML), sondern kann auch auf unser erfahrenes Team von Tankkartenexperten zugreifen. Wir freuen uns über diese neue Partnerschaft und sind uns sicher, dass alle Beteiligten von der neuen Geschäftsbeziehung profitieren.”

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA) zählt zu den führenden Anbietern von Tank- und Servicekarten in Europa. Über das UTA-Kartensystem können gewerbliche Kunden an über 68.000 Akzeptanzstellen in 40 europäischen Ländern markenunabhängig und bargeldlos tanken sowie weitere Leistungen der Unterwegsversorgung nutzen. Dazu zählen unter anderem die Mautabrechnung, Werkstattleistungen, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Vermittlung eines Services unseres Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer. UTA wurde 2021 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum “Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2021” gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist im Besitz der Edenred SE.

