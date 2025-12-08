UTA Edenreds Mautbox UTA One® next wickelt jetzt auch die Maut in Tschechien ab

– UTA One® next ist mit Mautabwicklung in 18 Ländern umfassendste Mautbox für den European Electronic Toll Service am Markt

– On-Board Unit mit zukunftssicherer 4G-Netz-Kompatibilität; Telematik- und Parkplatz-Service als zusätzliche Leistungen

– UTA One next auch ab Juli 2026 für die neue Maut in den Niederlanden geeignet

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat seine interoperable Mautbox UTA One® next um den tschechischen Mautkontext erweitert. Die 4G-kompatible UTA One next On-Board Unit (OBU) für den European Electronic Toll Service (EETS) kann mit diesem jüngsten Update jetzt die Maut in 18 Ländern Europas abwickeln. Sie ist damit die zurzeit umfassendste EETS-OBU am Markt.

Nutzer der UTA One next können den tschechischen Mautkontext ab sofort im UTA Service Center aktivieren und schnell und einfach per „Over-the-Air“-Update auf ihren OBUs installieren. Alternativ können die Mautboxen bei Neubestellung wahlweise mit bereits vorinstallierten Mautkontexten ausgeliefert werden.

„Unsere Mautlösungen sind ein Kernbereich von UTA Edenreds Portfolio an Mobilitätsservices“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Mit der Aufnahme von Tschechien in den Leistungsumfang der UTA One next machen wir das bewährte Flaggschiff unter unseren Mautboxen nun noch leistungsfähiger. UTA Kunden profitieren dadurch von noch einfacherer und effizienterer Mobilität in ganz Europa.“

Mautabwicklung in 18 Ländern und geeignet für Fahrzeuge größer 3,5 Tonnen

Die UTA One next kann für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen genutzt werden. Mit der jüngsten Kontexterweiterung wickelt die EETS OBU jetzt folgende Mauten ab: Deutschland, Frankreich, Italien (einschließlich Fähren der Reederei Caronte), Belgien (einschließlich Liefkenshoektunnel), Österreich, Polen (A4, Katowice – Krakau und e-TOLL-Streckennetz), Tschechien, Ungarn, Bulgarien, Kroatien, Slowenien, die Slowakei, Portugal, Spanien, Norwegen (einschließlich Brücken, Fähren, Tunnel und Autobahnen), Schweden (Brücken und Fähren), Dänemark (einschließlich Brücken und Fähren) und Schweiz (einschließlich Liechtenstein).

Zusätzliche Services: Telematik-Dienst UTA SmartConnect® und Parkplatz-Service

Neben den Mautfunktionen ermöglicht die UTA One next die Nutzung des Telematikdienstes UTA SmartConnect®, der Flottenmanagern umfassende Einblicke in die Flottenaktivitäten und -kennzahlen liefert. Nutzer der UTA One next können UTA SmartConnect im UTA Service Center aktivieren und damit Echtzeitmonitoring, Standortabfrage und Anzeige des OBU-Status nutzen.

Außerdem können mit der UTA One next, wie auch mit weiteren UTA Mautlösungen und der UTA Card, zahlreiche Lkw-Parkplätze in Europa spontan angefahren und abgerechnet werden, darunter viele Sicherheitsparkplätze.

Ausblick: UTA One next ab Juli 2026 auch für neue Maut in den Niederlanden

Zum 30.06.2026 wird die Eurovignette als Mautlösung in den Niederlanden eingestellt und durch ein neues, satellitengestütztes Mautsystem ersetzt. Die UTA One next kann ab Juli 2026 als komfortable und effiziente Alternative zur Abwicklung der neuen niederländischen Maut eingesetzt werden.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: © UTA Edenred