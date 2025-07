UTA Edenreds Ladenetz umfasst jetzt auch Ladestationen von Powerdot

– Rund 8.000 Powerdot-Ladepunkte in Frankreich, Spanien, Belgien und Polen stehen UTA eCharge® Nutzern ab sofort zur Verfügung, weitere werden folgen

– Die Stationen an stark frequentierten Standorten unterstützen das Laden von Pkw und Transportern mit bis zu 200 kW

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, arbeitet mit dem portugiesischen Ladestationsbetreiber Powerdot zusammen, um sein europaweites öffentliches Ladenetz auszubauen. Nutzer der UTA eCharge® Elektromobilitätslösung haben ab sofort Zugang zu rund 8.000 Powerdot-Ladepunkten in Frankreich, Spanien, Belgien und Polen.

Die Powerdot-Stationen ergänzen das schnell wachsende öffentliche Ladenetz von UTA Edenred, das aktuell mehr als 925.000 Ladepunkte in 28 europäischen Ländern umfasst. Weitere 8.000 Powerdot-Ladepunkte, die sich derzeit in der Installation befinden, werden nach Fertigstellung in das Netz von UTA Edenred aufgenommen.

Powerdot-Ladestationen sind für Pkw und leichte Transportfahrzeuge ausgelegt. Jede Station ist mit Combined Charging System (CCS) und Typ 2 Ladesteckern sowie CHAdeMO-Steckern ausgestattet, die schnelles Laden mit bis zu 200 kW ermöglichen. Alle Powerdot-Stationen befinden sich in der Nähe von Supermärkten, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels und anderen stark frequentierten Standorten, um bestmöglichen Zugang zu gewährleisten.

Powerdot-Stationen lassen sich über die UTA eCharge® Smartphone-App schnell und einfach lokalisieren. Die Abwicklung von Ladevorgängen erfolgt bequem über die UTA eCard oder die UTA eCharge App.

„Unser UTA eCharge Netz bietet unseren Kunden eine sehr gute Abdeckung für eine optimale Nutzererfahrung, sei es bei lokalen Fahrten oder auf internationalen Touren. Die Kooperation mit Powerdot – dem größten unabhängigen Ladestationsbetreiber in Europa – ist eine wertvolle Erweiterung unseres Ladeangebots“, sagt Pierre Jalady, General Manager Mobility EMEA bei Edenred und CEO von UTA Edenred.

„Unsere Mission ist es, schnelles und ultraschnelles Aufladen überall dort anzubieten, wo Menschen einkaufen, essen und reisen. Die Zusammenarbeit von Powerdot und UTA Edenred macht es Fahrern von E-Fahrzeugen jetzt noch einfacher, unterwegs auf Ladestationen zuzugreifen. Diese Partnerschaft bestärkt uns in unserem gemeinsamen Ziel, die Elektromobilität nahtloser, zugänglicher und praktischer für alle zu machen,“ sagt Luis Santiago Pinto, CEO von Powerdot.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Bildquelle: © Powerdot