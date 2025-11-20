UTA Edenreds HVO100-Netz wächst auf über 3.000 Stationen

– HVO100-Stationen mit UTA Akzeptanz jetzt in 17 Ländern verfügbar

– Über 320 Tankstellen mit HVO100 in Deutschland, mehr als 140 in Österreich

– Die Dieselalternative HVO100 unterstützt den klimaverträglichen Betrieb von Verbrennerflotten

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat mit seinem Netz an HVO100-Tankstellen einen neuen Meilenstein erreicht. An mehr als 3.000 Stationen in 17 Ländern erhalten UTA Kunden jetzt den alternativen Dieselkraftstoff. In Deutschland stehen über 320 Stationen mit HVO100 zur Verfügung, in Österreich mehr als 140.

UTA Edenreds HVO100-Netz erstreckt sich neben Deutschland auf Österreich, die Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, Frankreich, Irland, die Tschechische Republik, die Slowakei, Dänemark, Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen und Schweden. So können auch europaweit fahrende Transportunternehmen ihre Fahrzeuge im UTA Akzeptanznetz mit HVO-Kraftstoff betanken und damit die CO2-Bilanz auf ihren Touren verbessern.

„Der alternative Dieselkraftstoff HVO100 ist ein effektiver Hebel, um Fahrzeuge mit Verbrennermotoren klimafreundlicher zu betreiben. Als sinnvolle und leicht einsetzbare Ergänzung zu unserem Elektromobilitätsangebot hilft unser großes HVO100-Netz unseren Kunden mit ihren Bestandsflotten bei der Transformation zu nachhaltiger, umweltverträglicher Mobilität“, sagt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred.

Eigenschaften und Vorteile von HVO

Der aus industriellen und landwirtschaftlichen Fett- und Ölresten gewonnene Kraftstoff HVO („Hydrotreated Vegetable Oil“) ist eine nachhaltige Alternative zu fossilem Diesel. HVO-Kraftstoff hat nahezu identische chemische Eigenschaften wie fossiler Diesel und kann in unterschiedlichen Konzentrationen mit herkömmlichem Diesel gemischt werden. Die Cetanzahl, die die Zündwilligkeit von Dieselkraftstoffen angibt, ist bei HVO höher als bei fossilem Diesel. Das bedeutet HVO zündet und verbrennt schneller und sauberer, was die Motorleistung fördert, den Kraftstoffverbrauch verringert und die Emissionen reduziert. Zudem zeichnet sich HVO durch gute Kaltstarteigenschaften aus und ist besonders gut geeignet für den Einsatz bei kalten Temperaturen.

In seiner Reinform, als HVO100, ermöglicht der alternative Diesel eine Verringerung des CO2-Ausstoßes um bis zu 90 Prozent gegenüber fossilem Diesel, wenn der gesamte Lebenszyklus inklusive Herstellung betrachtet wird. Mit diesen Eigenschaften ermöglicht der Einsatz von HVO100 bei Fahrzeugflotten mit Verbrennungsmotor eine deutliche Verbesserung der Umweltbilanz.

HVO100 und HVO-Gemische können prinzipiell anstelle von normalem Diesel getankt werden, eine technische Umrüstung der Fahrzeuge ist nicht nötig. Vor der Nutzung im Fahrzeug ist die Freigabe seitens des Fahrzeugherstellers zu prüfen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 89.000 Akzeptanzstellen in 38 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2025 zum fünften Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Bildquelle: © UTA Edenred