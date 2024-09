UTA Edenreds EETS-Mautbox UTA One® next deckt jetzt auch Kroatien und Slowenien ab

– Mit 20 Mautkontexten in 18 Ländern umfassendste EETS-Mautlösung am Markt

– Kompatibilität Maut Tschechien und Dänemark in Vorbereitung

– Updates auch für UTA One® (1. Generation) und UTA One® Move geplant

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat die Zahl der verfügbaren Mautkontexte seiner interoperablen Mautbox UTA One® next erneut erweitert und nun auch Kroatien und Slowenien zum Leistungsumfang hinzugefügt. Die 4G-kompatible UTA One next On-Board Unit (OBU) für den European Electronic Toll Service (EETS) kann damit jetzt 20 Mautkontexte in 18 Ländern Europas abwickeln. Sie ist so die zurzeit umfassendste EETS-OBU am Markt.

Die neuen Mautkontexte können ab sofort von UTA Mautkunden im UTA Service Center aktiviert und schnell und einfach per „over-the-Air“-Update auf die OBU aufgespielt werden. Alternativ kann jede neue Mautbox wahlweise mit den beiden neuen Mautkontexten bestellt werden.

„Unser Portfolio an Mautlösungen zählt zu den zentralen Leistungsbereichen für unsere Kunden und die UTA One next ist, wie schon ihr Vorgänger UTA One, das Flaggschiff unter UTA Edenreds Mautboxen“, sagt Olaf Schneider, Director Tolls & Business Services bei UTA Edenred. „Ich freue mich daher sehr, dass wir unseren Mautkunden in diesem Jahr gleich mehrere wichtige Erweiterungen in unserem Mautbereich bieten können.“

UTA One next: 20 Mautkontexte in einer OBU und geeignet für Fahrzeuge größer 3,5 Tonnen

Mit der jüngsten Leistungserweiterung wickelt die UTA One next jetzt folgende Mauten ab: Kroatien, Slowenien, Slowakei, Belgien (einschließlich Liefkenshoektunnel), Deutschland, Frankreich, Italien (einschließlich Fähren der Reederei Caronte), Österreich, Polen (A4, Katowice – Krakau und e-TOLL-Streckennetz), Ungarn, Bulgarien, Portugal, Spanien, Norwegen (einschließlich Fähren, Brücken, Tunnel und Autobahnen), Schweden (Brücken und Fähren), Dänemark (Brücken und Fähren) und Schweiz (einschließlich Liechtenstein).

Die UTA One next ist geeignet für Fahrzeuge größer 3,5 Tonnen. Damit bietet sich die OBU auch für europaweit fahrende Unternehmen an, die von der seit 1. Juli geltenden Ausweitung der deutschen Maut auf Fahrzeuge über 3,5 Tonnen betroffen sind.

Kommende Neuerungen aus UTA Edenreds Mautservices

Für die UTA One next OBU stehen bereits die nächsten Updates in den Startlöchern: Der tschechische Mautkontext ist derzeit in Vorbereitung. Außerdem wird die UTA One next ab 1. Januar 2025 auch die Maut für das dänische Streckennetz abwickeln können. Dänemark scheidet Ende 2024 aus der Eurovignette aus und wird ein neues eigenständiges Mautsystem einführen.

Auch das Vorgängermodell der UTA One next, die UTA One®, erhält noch Updates. Ab Oktober dieses Jahres kann sie auch für die Maut in Kroatien verwendet werden, ebenso wird auch die UTA One ab 2025 für die dänische Maut nutzbar sein.

Die UTA One® Move ist UTA Edenreds interoperable Mautbox für Pkw und Transporter bis 3,5 Tonnen. Sie deckt aktuell Frankreich, Portugal, Spanien und Italien inklusive der City Maut in Mailand (AREA C) ab und erlaubt auch die Abwicklung von Parkplatzgebühren sowie der Fährkosten der Reederei Caronte, Italien. Für die UTA One Move kommt im September der Mautkontext Kroatien hinzu und erweitert die Mautabdeckung in West- und Südeuropa.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 84.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Bildquelle: © UTA Edenred