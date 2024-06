UTA Edenred zum vierten Mal Preisträger des Deutschen B2B-Awards

-Preis-Leistungssieger in der Kategorie Tankkarten

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ist zum vierten Mal in Folge mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet worden. Das Unternehmen setzte sich im Vergleich mit 11 weiteren Tankkartenanbietern beim Preis-Leistungs-Verhältnis an die Spitze. Auch über die eigene Branche hinaus erzielte UTA Edenred top Bewertungen und erhielt das Prädikat „Herausragend“ bei Preis-Leistung und Kundenzufriedenheit.

Der Deutsche B2B-Award wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien DtGV vergeben. Der großangelegte Unternehmensvergleich bietet Privat- und Geschäftskunden Orientierung und gibt zugleich den bewerteten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Performance im Benchmark mit Wettbewerbern einzuordnen.

In den diesjährigen Vergleich, der im Frühjahr per Online-Befragung durchgeführt wurde, flossen über 197.000 Bewertungen von Entscheidern aus deutschen Unternehmen ein. Insgesamt wurden 1.388 Anbieter aus 112 verschiedenen Branchen bewertet.

„Bei der Entwicklung unserer Mobilitätsprodukte und -services steht eine erstklassige Nutzererfahrung für uns im Vordergrund. Der Gewinn dieses Awards bestätigt unseren Ansatz und er ist zugleich eine weitere wertvolle Anerkennung des großen Engagements all unserer Mitarbeiter, mit dem wir unseren Kunden zur Seite stehen“, sagt Pierre Jalady, CEO von UTA Edenred und General Manager Edenred Mobility EMEA.

UTA Edenred bereits „Bester Mittelstandsdienstleister 2024“

Der Deutsche B2B-Award ist nicht die erste Auszeichnung für UTA Edenred in diesem Jahr. Im März wurde der Mobilitätsdienstleister bereits von der WirtschaftsWoche und dem Marktforschungsinstitut ServiceValue als „Bester Mittelstandsdienstleister“ im Tankkartensegment ausgezeichnet. Bei der Umfrage unter mehr als 16.000 Führungskräften, Einkäufern und Nutzern aus deutschen Unternehmen setzte sich UTA Edenred gegen 15 Wettbewerber durch. Auch den Preis der WirtschaftsWoche bekam UTA Edenred zum vierten Mal in Folge verliehen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 83.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

