UTA Edenred zum dritten Mal in Folge mit zwei Auszeichnungen geehrt

-„Bester Tankkarten-Dienstleister 2023“ für den Mittelstand

-„Deutscher B2B-Award 2023“ für Kundenzufriedenheit und Preis/Leistung

-Wiederholung der Top-Platzierungen aus den beiden Vorjahren

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, konnte mit seinen Leistungen erneut überzeugen und ist dafür mit zwei Awards ausgezeichnet worden. Der Mobilitätsdienstleister setzte sich im WirtschaftsWoche-Ranking der besten Mittelstandsdienstleister in der Kategorie Tankkarten gegen 13 Wettbewerber durch und wurde zum dritten Mal in Folge zum besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand gewählt. Als zweite Auszeichnung hat UTA Edenred – ebenfalls wie in den beiden Vorjahren – den Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) erhalten, der Geschäftskunden eine Orientierung unter Dienstleistern aus verschiedenen Branchen bietet.

„Bei unseren Mobilitätsservices und -produkten steht für uns die Kundenperspektive immer im Vordergrund“, sagt Carsten Bettermann, CEO bei UTA Edenred. „Es freut mich daher sehr, dass unser Engagement für eine bestmögliche Kundenerfahrung durch die Verleihung dieser Awards erneut honoriert wurde. Die Auszeichnungen sind für uns die Bestätigung, dass wir auf dem richtigen Weg sind und zugleich Motivation, uns noch weiter zu verbessern.“

Bester Mittelstandsdienstleister 2023

Das Marktforschungsinstitut ServiceValue ermittelt jedes Jahr exklusiv für das Magazin WirtschaftsWoche die besten Dienstleister für den Mittelstand. Dafür wurden diesmal mehr als 16.000 Führungskräfte, Einkäufer und Nutzer online zu 541 Dienstleistern aus 42 Branchen befragt. UTA Edenred platzierte sich mit einer Gesamtpunktzahl von 79 an der Top-Position und deutlich über dem Branchendurchschnitt von 71,7 Punkten.

Deutscher B2B-Award

Der Deutsche B2B-Award wird jährlich von der unabhängigen Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien DtGV vergeben, die dafür mehr als 100.000 Bewertungen von Entscheidern zu mehr als 1.300 Unternehmen aus 100 verschiedenen Branchen einholt. Wie in den beiden Vorjahren konnte UTA Edenred in puncto Kundenservice, Kundenzufriedenheit und Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen. Branchenübergreifend erhielt das Unternehmen in diesen Kategorien die Beurteilung „Herausragend“. Innerhalb der Tankkarten-Branche belegte UTA Edenred jeweils den 1. Platz bei Kundenzufriedenheit und beim Preis-Leistungs-Verhältnis.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 79.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

Kontakt

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG

Dr. Andreas Runkel

Heinrich-Eckstein-Straße 1

63801 Kleinostheim/Mai

+49 6027 509-258



http://www.uta.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.