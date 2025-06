UTA Edenred weitet 360°-Ladelösung UTA eCharge® auf E-Lkw aus

-Nach dem Start für leichte Fahrzeuge steht UTA eCharge® jetzt auch für elektrische Lkw und Transporter als 360°-Angebot zur Verfügung – zunächst in Deutschland

-Public Charging, Depot Charging inklusive Semi-Public Charging-Option und Home Charging – alles über die UTA eCard

-Full Service-Angebot für Planung, Realisierung und Betrieb firmeneigener DC- oder AC-Ladeinfrastruktur in Kooperation mit versierten Fachpartnern für Projektierung, Installation und Lade-Management

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat sein 360°-Elektromobilitätsangebot UTA eCharge® auf elektrische Lkw- und Transporterflotten erweitert. Bislang profitierten UTA Kunden im Pkw-Segment von der umfassenden Ladelösung für öffentliches Laden, Laden auf dem Firmengelände und am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern. Jetzt steht das Full Service-Angebot auch Unternehmen in Deutschland mit elektrisch betriebenen schweren Nutzfahrzeugen zur Verfügung.

Öffentliches Laden von E-Lkw – inklusive Zugang zu Milence-Stationen

Im Bereich Public Charging stehen UTA Kunden für ihre schweren Nutzfahrzeuge rund 300 Lkw-kompatible Ladestationen in Europa zur Verfügung, darunter auch die Stationen des Milence-Schnellladenetzes.

UTA Edenreds öffentliches Lkw-Ladenetz wird bereits von Daimler Truck genutzt. So haben elektrische Lkw von Mercedes-Benz Trucks mit der Mercedes ServiceCard Ladekarte Zugang zu den Ladestationen mit UTA Akzeptanz in Europa.

Laden mit firmeneigener Infrastruktur – Im Depot, auf dem Parkplatz und zuhause

Ladeinfrastruktur auf dem eigenen Firmengelände ist in vielen Szenarien die effektivste Form der Flottenelektrifizierung. Mit UTA eCharge haben Transport- und Logistikunternehmen die Möglichkeit, ihre Fahrzeuge über Nacht oder während Verlade-/Standzeiten zu laden („Depot Charging“) – je nach Anforderung und verfügbarer Ladeleistung.

UTA Edenreds Leistungsangebot für das Depot Charging reicht von der detaillierten Bedarfsanalyse, der Planung und Realisierung der passenden AC- oder DC-Ladeinfrastruktur über den technischen Betrieb und Schulungen bis zum Lademanagement und der Abwicklung der Ladevorgänge.

Darüber hinaus ermöglicht die Lösung den Unternehmen, ihre Ladeinfrastruktur zu monetarisieren, indem sie sie für die kostenpflichtige Nutzung durch Dritte freigeben („Semi-Public Charging“).

Mit UTA eCharge können Unternehmen ihren Mitarbeitern und Kunden auch das Laden von E-Fahrzeugen auf dem Firmenparkplatz ermöglichen („Workplace Charging“).

Sollen elektrische Dienstfahrzeuge am Wohnsitz von Mitarbeitern geladen werden, stehen auch hierfür passende Wallboxen und die erforderliche Abwicklungs- und Rückerstattungslösung über UTA Edenred bereit.

UTA Edenred setzt auf Fachpartner-Netzwerk

UTA Edenred besitzt umfassende Erfahrung im Bereich Infrastruktur-Projektmanagement und arbeitet mit kompetenten Fachpartnern zusammen, um Kunden mit optimaler Expertise bei der passgenauen Ausstattung mit Ladetechnologie zu bedienen. Zu den Installationspartnern zählen aktuell die Ladeinfrastrukturprojektierer GP JOULE CONNECT und die VSB Gruppe, weitere werden noch hinzukommen.

Für die Abwicklung der Ladevorgänge und das Lademanagement bei Home-, Workplace- und Depot-Charging kommt die Softwareplattform von Spirii zum Einsatz. Der internationale Anbieter von Lade- und „Software-as-a-Service“-Lösungen ist ein weiterer Partner von UTA Edenred bei UTA eCharge und steht unter einer Mehrheitsbeteiligung der Edenred Gruppe.

„Es ist unser Anspruch, mit der Ladelösung UTA eCharge unseren Kunden mit Fahrzeugen aller Klassen das Laden in einem großen öffentlichen Netz, auf dem Firmengelände und auch am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern zu ermöglichen“, sagt Pierre Jalady, General Manager Edenred Mobility EMEA und CEO von UTA Edenred. „Nach dem Start von UTA eCharge als 360°-Lösung für das Pkw-Segment haben wir nun auch für schwere Nutzfahrzeuge ein Rund-um-Angebot für die Elektrifizierung zu bieten. So stehen wir allen Kundengruppen als verlässlicher Partner für die elektrische Transformation zur Verfügung.“

UTA eCard – Eine Karte für alle Ladeszenarien plus Tanken, Maut und mehr

Egal ob Laden im öffentlichen UTA Ladenetz mit über 925.000 Ladepunkten in Europa, Laden auf dem Firmengelände oder am Wohnsitz von Dienstwagenfahrern, die Aktivierung der Ladevorgänge und die Abwicklung der Ladungen erfolgt bequem über die UTA eCard. UTA Edenreds Tank- und Ladekarte erlaubt dabei nicht nur das Laden von E-Fahrzeugen, sondern bietet auch Zugang zum UTA Kraftstoffnetz, wickelt europäische Mauten ab und ermöglicht den Zugriff auf weitere fahrzeugbezogene Leistungen im UTA Akzeptanznetz wie Werkstatt- und Pannenservices, Reinigung oder Reifenservices und Parkplatzbuchungen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 87.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2024 zum vierten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B-Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

