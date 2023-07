UTA Edenred und Team Hahn Racing verlängern Sponsoring-Partnerschaft

– Erfolgreiche Zusammenarbeit bereits seit 2005

– Partnerschaft als gemeinsames Zeichen pro Elektromobilität und Nachhaltigkeit

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, und Team Hahn Racing setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Auch in der Saison 2023 unterstützt UTA Edenred den 6-fachen Truck Racing-Europameister Jochen Hahn und sein Team bei der Teilnahme an den Rennen der FIA European Truck Racing Championship (ETRC) und bei den Präsentationen seines neu entwickelten elektrischen Racing Trucks. Bereits seit 2005 steht UTA Edenred dem Team Hahn Racing zur Seite und hat die Rennkarriere von Jochen Hahn als Sponsor begleitet.

„Die Fortsetzung unserer langjährigen Partnerschaft mit Jochen und seinem Team ist eine Herzensangelegenheit für uns“, sagt Richard Röhr, Sales Director Fleet & Mobility DACH bei UTA Edenred. „Die Rennen der European Truck Racing Championship sind adrenalingeladene Höhepunkte für die internationale Truckerszene. Wir freuen uns, das Team Hahn Racing dabei zu unterstützen und wünschen ihm viel Erfolg für die Saison.“ Auch Jochen Hahn betont die lange Verbindung zwischen Team Hahn Racing und UTA Edenred und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir eine so langjährige Partnerschaft mit UTA Edenred haben, und dass sie auch in dieser Saison fortgesetzt wird.“

IVECO eTruck – kraftvolles Zugpferd in Sachen Elektromobilität

Im Rahmen der Sponsoringpartnerschaft unterstützt UTA Edenred Jochen Hahn auch bei der Vorstellung seines neuen IVECO Renntrucks mit Elektroantrieb. Nachdem die FIA im letzten Jahr eTrucks für ihre Rennen zugelassen hatte, begannen Team Hahn Racing und die IVECO-Techniker umgehend mit der Entwicklung eines Prototyps. Der IVECO eTruck wurde erstmals beim ETRC-Termin im Mai im italienischen Misano der Öffentlichkeit präsentiert und auch beim ETRC-Renntermin am 15./16. Juli am Nürburgring gezeigt. Im Oktober wird er auf dem Zukunftskongress Nutzfahrzeuge in Berlin zu sehen sein.

„Mehr Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung sind bestimmende Themen für den Transport- und Mobilitätssektor. Wir haben unter dem Dach des Nachhaltigkeitsprogramms „Move for Good“ Produkte und Services gebündelt, um unsere Kunden beim Schritt zu grüner Mobilität zu unterstützen. Auch vor diesem Hintergrund ist Team Hahn Racing mit seiner Vorreiterrolle beim Thema eTruck der ideale Partner für uns“, so Richard Röhr. „Was könnte besser geeignet sein, einen gemeinsamen Impuls pro Elektromobilität zu setzen, als Jochens eTruck mit seiner beeindruckenden Performance?“

Nachhaltigkeitslösungen auch über Elektromobilität hinaus

UTA Edenred bündelt unter dem Dach von „Move for Good“ Produkte und Services, die von der Elektroladelösung UTA eCharge und alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel, LNG, CNG und HVO-Diesel über das CO2-Kompensationsprogramm UTA Carbon Offset bis hin zu Kombiverkehrservices und Tools zur Routen- und Tankoptimierung reichen. So ermöglicht der Mobilitätsdienstleister mit einem technologie-offenen Ansatz seinen Kunden nachhaltigere und umweltfreundlichere Mobilität, unabhängig davon, wie ihre Fuhrparks zusammengesetzt sind und auf welche Antriebe sie setzen.

Auch Rennfahrer Jochen Hahn setzt neben der Elektromobilität auf alternative Kraftstoffe. Seit 2021 betreibt er seinen Diesel-Truck umweltfreundlich mit HVO-Diesel. Durch den Einsatz des emissionsarmen synthetischen Kraftstoffs kann auch der Truck-Rennsport einen großen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit machen und damit als gutes Beispiel für die Transport- und Mobilitätsbranche vorangehen.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 80.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2023 zum dritten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

