UTA Edenred setzt bei alternativen Kraftstoffen auch auf HVO 100

– Bereits sechs HVO 100-Stationen im deutschen Akzeptanznetz, weitere folgen

– UTA Edenreds internationales HVO 100-Netz umfasst 327 Stationen in elf Ländern

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, bietet seinen Kunden auch den Bezug von HVO 100 an. Der umweltfreundliche synthetische Dieselkraftstoff ist derzeit bereits an sechs UTA Akzeptanzstellen in Deutschland verfügbar, weitere Stationen sollen folgen. UTA Kunden erhalten HVO 100 aktuell an drei Stationen der Marke Zieglmeier im Großraum Ingolstadt, an zwei Wirtz-Tankstellen im Ruhrgebiet sowie an einer Station von bft an der A40, nahe Venlo an der deutsch-niederländischen Grenze.

HVO 100 ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Der Biokraftstoff aus hydriertem Pflanzenöl ermöglicht den klimafreundlichen Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor und ist zudem besonders nachhaltig, da er aus Rückständen und Abfällen aus der Lebensmittelindustrie und Landwirtschaft erzeugt wird und diese so recycelt. HVO 100 darf derzeit in Deutschland aus rechtlichen Gründen noch nicht an öffentlichen Tankstellen im freien Verkauf angeboten werden. Der Bezug in Kanistern oder Fässern ist jedoch möglich und auch der reguläre Verkauf an öffentlichen Tankstationen scheint bald realistisch, da die Bundesregierung bis Ende 2023 eine Änderung der Bundesemissionsschutzverordnung verabschieden könnte.

In anderen Ländern ist HVO 100 bereits ohne Restriktionen erhältlich, und UTA Edenred hat bereits zahlreiche Akzeptanzstellen in ganz Europa im Netz. Aktuell bietet der Mobilitätsdienstleister seinen Kunden insgesamt 327 Stationen mit HVO 100 in elf europäischen Ländern: neben Deutschland in Österreich, den Niederlanden, Belgien sowie in den nordeuropäischen Ländern und den Baltenstaaten.

„Anbieter von alternativen Kraftstoffen wie Biodiesel, LNG oder CNG sind ein wichtiger Teil unseres Akzeptanzpartner-Netzwerks“, sagt Lukas Schneider, Chief Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Der Aufbau eines HVO 100-Netzes ist hierzu eine wichtige Ergänzung, und ich freue mich, dass wir unseren Kunden bereits heute eine dreistellige Zahl von HVO 100-Tankstellen in Europa bieten können.“

„Wir wollen für unsere Kunden nicht nur die Mobilität einfacher machen, sondern ihnen auch den Schritt zu mehr Nachhaltigkeit im Fuhrpark ermöglichen“, sagt Richard Röhr, Director Commercial Road Transportation bei UTA Edenred. „HVO 100 kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten und wir bieten unseren Kunden damit für ihre konventionellen Dieselfahrzeuge einen weiteren Hebel, mit dem sie die Umwelt- und Klimabilanz ihrer Flotten verbessern können.“

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 81.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2023 zum dritten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

