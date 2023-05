UTA Edenred kooperiert jetzt in Österreich mit JET Tankstellen

-Ausbau des UTA Akzeptanznetzes in Österreich um weitere 160 Stationen

-Erweiterung des Leistungsangebots mit Fokus auf Pkw-Flotten

-UTA Akzeptanznetz umfasst damit nun über 79.000 Akzeptanzstellen und bietet konventionelle und alternative Kraftstoffe, ein kontinuierlich wachsendes Elektroladenetz und weitere Fahrzeugservices

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, hat eine Kooperation mit der JET Tankstellen Austria GmbH gestartet. Damit hat sich das Akzeptanznetz des Mobilitätsanbieters in der Alpenrepublik von 1.640 auf rund 1.800 Stationen erweitert. Bei JET können UTA Edenred Kunden jetzt mit ihrer UTA Card neben Diesel und Benzin auch Autozubehör, Schmiermittel und Fahrzeugwäschen beziehen.

„Wir freuen uns sehr, dass UTA Edenred in das österreichische JET-Netzwerk aufgenommen wurde“, sagt Lukas Schneider, Chief Partnerships Officer bei UTA Edenred. „Mit der Kooperation bauen wir unser österreichisches Partnernetz weiter aus und setzen damit zugleich unsere Strategie fort, unser Angebot für Pkw-Flotten auf dem österreichischen Markt zu erweitern.“

Die JET Tankstellen Austria GmbH gehört zum amerikanischen Energiekonzern Phillips66 mit weltweit rund 14.500 Mitarbeitern, zählt im Salzburger Land zu den umsatzstärksten Unternehmen und betreibt in Österreich derzeit 160 JET Tankstellen, davon mehr als 140 mit dem erfolgreichen BILLA stop & shop Konzept. Die Marke JET steht für die Vision, heute möglichst vielen Menschen qualitative Kraftstoffe, ein großes Shop-Sortiment und gründliche Autowäschen zu günstigen Preisen anzubieten. Mit diesem Konzept ist JET seit vielen Jahren in Österreich aktiv und zur beliebtesten Tankstellenmarke Österreichs geworden (Quelle: MARKET-Studie „Markttest 2022“).

Darüber hinaus erlaubt JET als einzige Marke in Österreich die Abwicklung des Kraftstoffbezugs sowohl im Shop als auch direkt an der Zapfsäule. Die Abwicklung am Automaten kann nicht nur Zeit sparen, sondern bringt auch einen zusätzlichen Preisnachlass von 0,5 Cent pro Liter Kraftstoff – auch für die Kunden von UTA Edenred. Den Kunden von UTA Edenred steht zudem der Waschpass aus dem JET Privatkundensegment zur Verfügung, mit dem jede achte Fahrzeugwäsche gratis ist.

Auch Gerhard Entholzer, Manager Fleetcard bei JET Tankstellen Austria, ist von der neuen Kooperation überzeugt: „Dank der Zusammenarbeit mit UTA Edenred treten wir jetzt in das Tankkartengeschäft ein und erschließen nicht nur neue Kundensegmente, sondern generieren auch zusätzliches Volumen und Umsätze an unseren bestehenden Standorten.“

Mit dieser jüngsten Erweiterung des Angebots in Österreich umfasst das europaweite Akzeptanznetz von UTA Edenred mehr als 79.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Kunden haben so Zugang zu konventionellen und alternativen Kraftstoffen, zu einem Ladenetz mit mehr als 415.000 Ladepunkten (das derzeit für deutsche Kunden verfügbar ist und in Zukunft auf weitere Länder ausgedehnt wird) sowie zu weiteren Fahrzeugdienstleistungen wie Pannenhilfe, Abschleppdienst, Werkstatt- und Reinigungsservices.

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 79.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2022 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

