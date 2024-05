UTA Edenred erweitert spanisches Akzeptanznetz um 80 Q8-Tankstellen

-UTA Kunden können jetzt an allen Q8-Tankstellen in Spanien Kraftstoff tanken und auch Parkservices nutzen

-Das spanische UTA Akzeptanznetz umfasst damit insgesamt mehr als 5.200 Stationen

Kleinostheim, Deutschland – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, kooperiert mit Kuwait Petroleum Spain und nimmt alle 80 Tankstellen der Marke Q8 in Spanien in sein Akzeptanznetz auf. UTA Kunden können nun an den spanischen Q8-Stationen Kraftstoff tanken und weitere Services wie Parken in Anspruch nehmen.

„Mit der Aufnahme der etablierten und international bekannten Marke Q8 in unser Netz bieten wir unseren Kunden nun Zugang zu mehr als 5.200 UTA Akzeptanzstellen in ganz Spanien“, sagt Alfonso Díaz, Country Manager UTA Edenred für Spanien und Portugal.

„Mit jedem neuen Partner stärken wir unser Kundenangebot weiter. Die Kooperation mit Q8 ist ein signifikanter Ausbauschritt für unser Akzeptanznetz auf dem spanischen Markt“, fügt Lukas Schneider, Commercial Director EMEA bei UTA Edenred, hinzu.

Stefano La Camera, Business Development Coordinator bei Q8, ergänzt: „Wir freuen uns, die Kunden von UTA Edenred an den Q8-Stationen willkommen zu heißen. Wir sind von den Vorteilen unserer Zusammenarbeit für beide Unternehmen fest überzeugt, die unsere Sichtbarkeit im europäischen Transportsektor noch weiter erhöhen wird.“

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 83.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 27 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2023 zum dritten Mal in Folge zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand“ gewählt (Ranking von WirtschaftsWoche/ServiceValue) und mit dem Deutschen B2B Award der Deutschen Gesellschaft für Verbraucherstudien ausgezeichnet. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

